Поглотил океан. Найден затерянный континент, где еще 70 000 лет назад процветала жизнь

Исследователи обнаружили доказательства существования утраченного континента у берегов Австралии — десятки тысяч лет назад здесь проживало полмиллиона человек.

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В далеком прошлом повышение уровня моря скрыло обширные участки суши, которые некогда были заселены людьми. Ранее ученые могли лишь предполагать, как развивались эти события, однако в новом исследовании им удалось обнаружить доказательства существования континента, поглощенного океаном сотни тысяч лет назад, пишет Daily Mail.

Свидетельства существования древнего континента были обнаружены у северного побережья Австралии, и также известны как Северо-Западный шельф. Территория затерянного континента примерно в 1,6 раз превышала площадь Великобритании, также на нем располагались архипелаги, озера, реки и большое внутреннее море.

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По словам ведущего автора исследования Касиха Нормана, археолога из Университета Гриффита в Квинсленде, архипелаги континента были настолько большими, что фактически могли служить "ступенями" для миграции из Индонезии в Австралию.

Еще 70 000 лет назад, как считают ученые, на континенте процветала жизни — здесь проживали около полмиллиона человек, однако со временем все изменилось. Увы, около 10 000 лет назад континент был утерян полностью, когда уровень моря поднялся — в результате сегодня затерянный континент находится на глубине чуть более 90 метров в Тиморском море.

Сахул был суперконтинентом, состоящим из современных территорий Австралии, Тасмании и Новой Гвинеи Фото: Geoscience Australia

По словам Нормана, в ходе исследования они с коллегами смогли раскрыть детали сложного ландшафта: фактически он не был похож ни на один ландшафт, сегодня встречающийся в Австралии. Последний ледниковый период на Земле закончился около 18 000 лет назад, за ним наступил период потепления, принесший повышение уровня моря и затопивший огромные территории мировых континентов, в том числе огромного массива суши, окружающего Австралии.

По мнению команды, этот огромный массив суши некогда соединял материковую часть Австралии с Новой Гвинеей и Тасманией, которые сегодня известны под общим названием Сахул. Когда произошло повышение уровня моря, некоторые части этого массива суши поглотил океан: этот процесс разделил суперконтинент Сахул на Новую Гвинею и Австралию, а также отрезал Тасманию от материка.

На фото современный пример архипелага на затопленном континентальном шельфе — Аландские острова недалеко от Финляндии Фото: Shutterstock / Wirestock Creators

Археологи полагают, что затерянный континент некогда представлял собой "обитаемое царство" и "единую культурную зону" со сходством в технологии наземного каменного топора, стилях наскального искусства и даже языках.

В ходе исследования ученые изучили батиметрические данные: информацию о глубинах и формах подводной местности в районе Северо-Западного шельфа. Далее команда проанализировала исторические данные об уровне моря и смогла определить, когда регион был населен и когда исчез с лица Земли.

Результаты свидетельствуют о том, что быстрое повышение уровня моря в период между 14 500 и 9 000 лет назад привело к быстрому затоплению около половины Северо-Западного шельфа. Предполагается, что местное население в результате "поглощения" континента было вынуждено отступить назад на материковую часть Австралии.

Северо-Западный шельф (обозначенный здесь пунктирным черным прямоугольником), вероятно, представлял собой "единую культурную зону" Фото: Geoscience Australia

Отметим, ранее считалось, что ныне затопленные континентальные шельфы Австралии ранее мало использовались коренными народами. Однако в новом исследовании ученые и доказательства, что в действительности все происходило совсем иначе.

По словам Нормана, их моделирование показывает, что на ныне затонувшем Северо-Западном шельфе могли проживать от 50 000 до 500 000 человек в разное время на протяжении последних 65 000 лет. Предполагается, что население достигло своего пика в разгар последнего ледникового периода около 20 000 лет назад, когда весь шельф представлял собой сушу.

Ранее Фокус писал о секретах прошлого Австралии: почему деревья марара важны для мира.