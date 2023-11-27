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Технологии и наука

Секреты прошлого Австралии: почему деревья марара важны для мира (фото)

Австралия, аборигены, захоронения, вираджури, георадар, эрозия, сельское хозяйство, история, резьба, исследования, сотрудничество, марара, наука, ученые, культура, дерево
Фото: Australian Archaeology (2023). DOI: 10.1080/03122417.2023.2219378 | Ученые исследуют наследие народа вираджури, коренного народа Австралии

Благодаря сотрудничеству между археологами, правительством и коренным населением, исследователи хотят сохранить священные места вираджури, коренного народа Австралии

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Благодаря сотрудничеству между народом вираджури, правительством штата Новый Южный Уэльс и археологами, недавнее исследование раскрыло древние тайны резных деревьев (марара) и захоронений вираджури (дхабуганья) на юго-востоке Австралии, пишет Phys.org.

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В этом исследовании, благодаря усилиям местных земельных служб Центрального Тейбллендса, Инициативной группы Гаанха-була, Местного земельного совета аборигенов Оранжа, Мужской корпорации Ярравула Нгуллубул, Университета Ла Троб и Университета Денвера в США, объединены традиционные культурные знания вираджури с самыми современными археологическими методами, такими как георадар и 3D-моделирование.

Исследование не только дает новое понимание местонахождения марара и захоронений, но и обеспечивает их долгосрочную защиту и управление. Исследование сыграло решающую роль в репатриации и перезахоронении предков, которые ранее были вывезены.

Австралия, аборигены, захоронения, вираджури, георадар, эрозия, сельское хозяйство, история, резьба, исследования, сотрудничество, марара, наука, ученые, культура, дерево Fullscreen
Исследование не только дает новое понимание местонахождения марара и захоронений, но и обеспечивает их долгосрочную защиту и управление
Фото: Australian Archaeology (2023). DOI: 10.1080/03122417.2023.2219378

Сегодня осталась лишь горстка марара, а многие захоронения скрыты эрозией и современными практиками землепользования. Используя георадар, исследователи неинвазивно проанализировали и нанесли на карту изменения в почве, чтобы уточнить свое понимание места захоронения высокопоставленного мужчины из племени вираджури.

Грег Ингрэм, сотрудник по вопросам аборигенных общин в местной земельной службе Центрального Тейбллендса, выразил восхищение по поводу этого открытия. "Это была прекрасная возможность и партнерство для научного проекта под руководством аборигенов, — сказал он. — Старейшины вираджури направили западную науку на поддержку их нынешних культурных знаний, где культурные индикаторы не были очевидными из-за моделей землепользования со времен колонизации".

Старейшина вираджури Нил Ингрэм отметил важность философии вираджури "Yindyamarra" (уважение к культуре) в проекте. "Мы смогли поделиться нашими знаниями о стране, продемонстрировав, что западная методология и традиционная методология, культура, ценности, земля и связь со страной могут идти вместе", — сказал он.

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Ведущая исследовательница доктор Кэролайн Спрай из Университета Ла Троб подчеркнула важность включения традиционных культурных знаний в научный подход.

"Марара вираджури являются загадочными и уникальными в Австралии и во всем мире. Наше исследование раскрывает скрытую историю Австралии и поощряет людей взглянуть на эти деревья в связи с точки зрения вираджури", — пояснила Спрай.

Она также добавила, что для вираджури эти деревья являются священными местами, которые рассказывают истории, верования, традиционные культурные практики и связь со страной. Исследование не только сохраняет и уважает культурное наследие народа вираджури, но и открывает окно для всех нас, чтобы оценить и понять богатую историю, которую несут эти деревья и захоронения.

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