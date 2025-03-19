"Испытал реакцию ПВО": российский Shahed-136 залетел на территорию Казахстана

До этого случая Shahed-136 залетали в Молдову и Румынию, а вот в Казахстан только разведывательные БПЛА Орлан-10.

Related video

На территории Казахстана обнаружили российский "Шахед". Он упал в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает местное издание "Курсив медиа".

Местный военный эксперт Амангельди Курмет осмотрел БПЛА и заявил, что он может оказаться иранским дроном Shahed 136. Он также предположил, что белый беспилотник, найденный месяц назад в этом регионе, может быть российским дроном Орлан-10.

На одном из крыльев аппарата нанесена желтая надпись "Герань". Также на черном объекте указаны номера "18358" и "С2ВКМ".

"Последний упавший аппарат — это иранский дрон Shahed-136. Без сомнений. Все характерные признаки на месте. Возможно, он был немного изменен. Нужно проверить его модификацию. Но "Герань" — это дрон Shahed-136", — заявил обозреватель.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко предположил, что российский "Шахед" в характерной черной окраске сбился с курса, из-за чего упал на территории Казахстана.

"Был ли это сбой в навигации дрона-камикадзе, или таким образом северный сосед Казахстана решил испытать казахскую ПВО на реакцию — трудно сказать, но факт остается фактом", — написал он.

Александр Коваленко заметил, что до того Shahed-136 залетали в Молдову и Румынию, а вот в Казахстан, разве что только разведывательные БПЛА Орлан-10.

Напомним, что в Калинковичах на территории Беларуси утром, 3 октября, во время воздушной атаки РФ на Украину взорвался российский "Шахед". Жителей населенного пункта, которые обнародовали видео взрыва в сети, впоследствии задержали.

Ранее сообщалось, что три ударных БПЛА Shahed пересекли границу Беларуси. В то время в небе был зафиксирован вертолет, на борту которого находился Александр Лукашенко