"Випробував реакцію ППО": російський Shahed-136 залетів на територію Казахстану

До цього випадку Shahed-136 залітали в Молдову і Румунію, а ось в Казахстан тільки розвідувальні БПЛА Орлан-10.

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На території Казахстану виявили російський "Шахед". Він впав у Західно-Казахстанській області. Про це повідомляє місцеве видання "Курсив медиа".

Місцевий військовий експерт Амангельди Курмет оглянув БПЛА і заявив, що він може виявитися іранським дроном Shahed 136. Він також припустив, що білий безпілотник, знайдений місяць тому в цьому регіоні, може бути російським дроном Орлан-10.

На одному з крил апарату нанесено жовтий напис "Герань". Також на чорному об'єкті вказані номери "18358" та "С2ВКМ".

"Останній апарат, що впав, — це іранський дрон Shahed-136. Без сумнівів. Усі характерні ознаки дома. Можливо, його було трохи змінено. Потрібно перевірити його модифікацію. Але "Герань" — це дрон Shahed-136", — заявив оглядач.

Український військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що російський "Шахед" у характерному чорному забарвленні збився з курсу, через що впав на території Казахстану.

"Був це збій у навігації дрона-камікадзе, або в такий спосіб північний сусід Казахстану вирішив випробувати казахську ППО на реакцію – важко сказати, але факт залишається фактом", — написав він.

Олександр Коваленко зауважив, що до того Shahed-136 залітали в Молдову і Румунію, а ось в Казахстан, хіба що тільки розвідувальні БПЛА Орлан-10.

Нагадаємо, що у Калінковичах на території Білорусі вранці, 3 жовтня, під час повітряної атаки РФ на Україну вибухнув російський "Шахед". Жителів населеного пункту, які оприлюднили відео вибуху в мережі, згодом затримали.

Раніше повідомлялося, що три ударні БПЛА Shahed перетнули кордон Білорусі. У той час у небі був зафіксований вертоліт, на борту якого перебував Олександр Лукашенко