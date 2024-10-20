Ученые раскрыли загадку происхождения огромного месторождения драгоценных камней (фото)

Ученые обнаружили, что древние аметистовые жеоды образовались при удивительно низких температурах.

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На севере Уругвая находится одно из крупнейших месторождений аметиста в мире, но их образование долгое время оставалось загадкой. С помощью новых методов ученые раскрыли историю происхождения этих драгоценных камней и обнаружили, что они кристаллизовались при удивительно низких температурах. Исследование опубликовано в журнале Mineralium Deposita, пишет IFLScience.

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Аметисты являются разновидностью кварца и их легко узнать по знаменитому фиолетовому оттенку. Эти драгоценные камни являются важным экономическим ресурсом в Уругвае, где находится одно из крупнейших месторождений аметиста в мире. Месторождение уникально из-за наличия большого количества жеод (замкнутая полость в осадочных породах, заполненная кристаллическими минералами), а также огромных запасов аметиста и большого разнообразия драгоценных камней.

Аметистовые жеоды, высота некоторых из них более 5 метров, находятся в охлажденных потоках лавы. Эти древние потоки лавы имеют возраст 134 млн лет. Добыча аметиста началась в Уругвае более 150 лет назад и продолжает оставаться важной отраслью промышленности этой страны. Но поскольку о происхождении месторождения аметиста известно очень мало, найти новые жеоды сложно.

Гигантские аметистовые жеоды высотой более 5 метров были найдены в горнодобывающем районе в Уругвае Фото: IFLS

Чтобы раскрыть тайну источника аметиста, ученые провели анализ минералов жеод, грунтовых вод и воды, которая содержится в жеодах, в более чем 30 шахтах. Ученые использовали новые методы анализа для изучения заполненных жидкостью полостей в осадочных породах и минералов. Таким образом ученым удалось точно оценить температуру и состав минерализующих жидкостей.

Выяснилось, что аметисты кристаллизовались при низких температурах из жидкостей, подобных грунтовым водам. Аметистовые жеоды образовались при температурах от 15 до 60 градусов Цельсия, а это удивительно низкая температура, говорят ученые. Это значит, что аметист образовался после того, как лава остыла.

Ученые пришли к выводу, что вода в аметистовых жеодах произошла из грунтовых вод, которые содержатся в близлежащих горных породах.

Новое открытие поможет обнаружить больше драгоценных камней в будущем, говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, 1000 лет назад катастрофическое извержение создало Небесное озеро. Одно из самых драматических извержений в истории Земли произошло более 1000 лет назад, но ученые все еще разбирают "завалы".

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что редкое морское существо выживает за счет токсичного металла. Тяжелый металл молибден в большой концентрации смертелен для живых организмов, но только не для этой морской губки.