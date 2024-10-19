Порождение хаоса. 1000 лет назад катастрофическое извержение создало Небесное озеро

Одно из самых драматических извержений в истории Земли произошло более 1000 лет назад, но ученые все еще разбирают "завалы".

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В 946 году нашей эры мощное извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи, расположенного на границе между Китаем и Северной Кореей. Известно, что извержение было такой силы, что высвободило десятки кубических километров магмы и вызвало мощное наводнение из озера на вулкане, которое сегодня известно как Небесное озеро, пишет Live Science.

С тех пор прошли огромное количество времени, но свидетельства наводнения все еще можно увидеть в виде валунов и более мелких камней, которые смыло с верхних участков вулкана. Отметим, что вулкан Чанбайшань-Тяньчи, известен в Корее как Пэкду, и, как считают ученые может извергнуться вновь. Поэтому вулканологи активно изучают его, чтобы понять все риски.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы изучить катастрофическое наводнение, последовавшее за извержением 946 года. Результаты их работы предполагают, что по крайней мере 1 кубический километр воды вылился из кальдеры вулкана, вызвав эрозию осадка со скоростью не менее 34 м/час в течение примерно трех часов.

Исследователи также подозревают, что извержение, вероятно, состояло из двух фаз, а наводнение, видимо, произошло между ними. В то же время другие ученые считают, что наводнение на самом деле хлынуло одним мгновенным потоком, после того, как извержение раскололо край вулкана. Впрочем, авторы нового исследования считают этот сценарий мало вероятным. Причиной тому осадок, который не так широко распространен, чего следовало бы ожидать от одного выброса.

В результате ученые предложили вероятных сценария развития событий:

во-первых, вода могла просто перелиться через край кальдеры в ответ на поднимающуюся магму;

во-вторых, вулкан мог спровоцировать землетрясение, обрушившее внутреннюю стену кальдеры в озеро — это заставило его переполниться;

в-третьих, осадки, выпавшие до события, заполнили кальдеру до отказа, что ослабило край кратера и позволило воде вытечь.

Ученые все еще не могут точно воссоздать процесс создания древнего озера, но считают, что понимание этого процесса может позволить человечеству сегодня подготовиться к стихийным бедствиям, которые могут ожидать нас в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали революционный метод предсказания извержения вулканов.