Подтвердили необычную теорию: ученые знают, что на самом деле сделало извержение Тонги настолько сильным

Ученые смогли узнать, почему извержение подводного вулкана у побережья Тонги в 2022 году было настолько мощным. Моделирование доказало, что причиной взрыва стало давление.

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В начале 2022 года у побережья Тонги произошло мощное подводное извержение вулкана, и теперь исследователи установили его причину. Используя специализированные методы, команда ученых подтвердила, что это событие мог спровоцировать необычный процесс, который обычно не связан с подобными извержениями, пишет IFLScience.

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Ведущий исследователь Цзиньин Ху объяснил: "Наши результаты подтверждают, что произошел взрыв, возможно, из-за сжатия породы газом, который высвободил энергию, сравнимую с пятью крупнейшими подземными ядерными испытаниями Северной Кореи, проведенными в 2017 году".

15 января 2022 года вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай извергся с такой силой, что не только наполнил атмосферу Земли водой, но и пробил дыру в озоновом слое. Взрыв, произошедший под Тихим океаном, установил несколько рекордов, включая образование самого большого вулканического шлейфа из всех когда-либо зафиксированных и один из самых громких звуков в современной истории.

Несмотря на большое количество сейсмических данных, собранных во время извержения, ученые не могли объяснить чрезвычайную силу этого события. Новое исследование, однако, предлагает потенциальное объяснение путем построения модели на основе этих данных. Исследователи включили два ключевых фактора: тензор момента, который указывает на источники землетрясения, и единственную силу, которая помогает объяснить извержения вулканов. Их модель предполагает массивную восходящую силу, соответствующую масштабу события.

Согласно исследованию, извержение мог спровоцировать неглубокий подводный взрыв, который заставил воду над вулканом выстрелить вверх. Этот выброс давления мог привести к тому, что сжатая горная порода под ним отскочила с огромной силой. "Наша модель показывает, что сжатая газом порода, оказавшаяся в ловушке на мелководье, отреагировала как пережаренная скороварка", — пояснил Ху. — "Эта теория противоречит распространенному мнению о том, что взаимодействие между горячей магмой и холодной морской водой вызывает такие крупные подводные извержения".

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Хотя исследователи признают, что их модель остается предметом дискуссий, они утверждают, что предложенный ими механизм является правдоподобным. Соавтор исследования профессор Хрвое Ткалчич добавил: "Моделирование сейсмических волн выявило значительную восходящую силу во время события, что сначала озадачило нас. Но вскоре мы поняли, что это было движение твердой Земли после того, как толща воды была вытолкнута вверх".

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