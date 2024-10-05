Феномен, которому нет объяснения: ученые не могут раскрыть происхождение загадочного гула (видео)

На протяжении веков люди в разных уголках мира слышат странный грохот, которому нет причины. Сначала исследователи считали это явление одним из проявлений землетрясений, однако не могут этого подтвердить.

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В разных частях мира люди сообщали о таинственных громких звуках, которые якобы доносились с неба. Эти звуки имеют разные названия в разных регионах. Например, в дельте Ганга и Бенгальском заливе их называют "пушками Барисала", на японском острове Сикоку — "ян", а в Бельгии — "мистпуферами" (или отрыжками тумана), пишет IFLSience.

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Ученые исследуют странное явление

В Соединенных Штатах подобные грохочущие звуки слышали на протяжении веков. Некоторые из этих звуков, которые иногда возникают вместе с землетрясениями, но часто не связаны с ними, берут свое начало от Нового Мадридского землетрясения 1811-1812 годов и продолжают появляться даже теперь. Эти звуки обычно описывают как грохот или гул, и иногда их связывают с холодной погодой, а не с сейсмическими событиями.

Один из районов, где эти явления наблюдаются особенно часто, находится возле озера Сенека в регионе Фингер-Лейкс в Нью-Йорке. Известные как "пушки Сенеки", эти звуки настолько мощные, что могут сотрясать окна и двери. Их слышали еще в августе 1886 года, после землетрясения в Чарльстоне, когда звуки продолжались несколько недель вместе с подземными толчками.

В 2020 году исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл использовали сейсмические данные с EarthScope Transportable Array (ESTA), чтобы исследовать источник этих толчков в США. Они специально изучили сообщения об этих звуках, начиная с 2013 года и далее.

Команда проанализировала новости из Северной Каролины, где эти звуки относительно распространены, и сравнила их с сейсмоакустическими данными из ESTA. Однако их выводы не связали эти звуки с какой-либо сейсмической активностью, что свидетельствует о том, что землетрясения не являются их причиной.

"Мы считаем, что это атмосферное явление, а не то, что порождено сейсмической активностью", — сказал исследователь Эли Берд. Команда предполагает, что шумы распространяются в атмосфере, а не под землей.

На заседании Американского геофизического союза 2020 года исследователи представили свою работу, сосредоточившись на инфразвуке — низкочастотном звуке, который человек не может услышать. Они обнаружили сигналы продолжительностью от 1 до 10 секунд, совпадающие с сообщениями о звуковых событиях, хотя окончательное объяснение остается неуловимым.

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Происхождение этих шумов до сих пор непонятно, и неизвестно, являются ли они следствием одного и того же феномена. Некоторые из них могут быть звуковыми ударами от самолетов, тогда как другие возможные причины включают штормовые волны, возгорание газа метана или геомагнитные бури.

Одно из возможных объяснений включает болиды-метеороиды, которые создают звуковые взрывы при вхождении в атмосферу, хотя сами метеоры могут оставаться невидимыми. Пока тайна этих звуков остается неразгаданной, и нужно больше данных, чтобы точно определить их причину.

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