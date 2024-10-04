Властелины молнии, созидания и королей: что мы знаем о самых могущественных богах майя

Двух ключевых богов пантеона майя, Хуракана и К'авииля, разделяла тысяча лет верований, однако они являются воплощением того, как древние люди воспринимали мир. Майя видели богов как проявления единой силы, которая управляет как природой, так и людьми.

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Древние майя верили, что вся Вселенная, от мира природы до человеческих переживаний, взаимосвязана и управляется единой духовной силой. Их пантеистическое мировоззрение побуждало их воспринимать различных богов не как отдельных божеств, а как различные проявления этой единой могущественной силы, пишет Phys.org.

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Две ключевые фигуры из системы верований майя дают представление об этом взгляде. Одна из них — Хуракан, бог-творец, которого и сегодня упоминают в термине "ураган".

Другой — К'авииль, бог молнии начала первого тысячелетия н. э. Хотя их разделяет более тысячи лет, эти фигуры раскрывают нечто глубокое в понимании майя природы и человеческого существования.

Хуракан, также известный как "Сердце неба", был центральной фигурой в мифологии к'иче, народа майя из южной Гватемалы. Он был богом созидания, ответственным за жизнь на Земле, включая человечество. Его имя, означающее "одноногий" на языке к'иче, связывало его с бурями и погодой.

Как фигура в Пополь-Вух, священном тексте XVI века, Хуракан рассматривался как искра жизни и воображения. Однако он не был без недостатков.

Он мог быть разрушительным, иногда нанося вред своим творениям, чтобы они не конкурировали с его собственной силой. Считается, что однажды он затмил человеческое зрение, не дав им видеть мир так, как видел его он. Природа Хуракана была сложной, воплощая три аспекта молнии, от массивных молний до внезапных вспышек.

За тысячу лет до Пополь-Вух, К'авиил появился как божество молнии, сельского хозяйства и королевской власти. Его почитали от южной Мексики до западного Гондураса, К'авииля часто изображали с искрами, вырывающимися из его лба, и змеей вместо одной из ног. Эти символы связывали его с искрой жизни, и правители майя призывали его во время церемоний, веря, что он может вызвать других сверхъестественных существ.

К'авииля изображали как грубую силу, необходимую как для созидания, так и для разрушения. Его изображения появлялись повсюду, но он никогда не был в центре внимания — он олицетворял силу, которую другие могли использовать для достижения своих целей, будь то в сельском хозяйстве, общении с предками или в королевских церемониях.

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Для древних майя власть была активной, постоянно движущейся и изменяющейся силой. Эта текучесть распространялась и на их понимание самого мира. Не существовало четких границ между временем, пространством, живым и неживым.

Любое потенциально могло превратиться во что-то другое, от правителей, что становились богами, до гор, которые воспринимались как живые существа. Это мировоззрение сохранилось в некоторых общинах майя даже после расцвета и упадка их цивилизации.

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