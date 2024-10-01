Дом нимф и полубога: что скрывала греческая пещера Вари (фото)

История Вари, древней пещерной системы в Греции, насчитывает более 2500 лет. Еще в VI-V веке до нашей эры там создали святилище нимф, а впоследствии это место считали домом Пана.

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Пещера Вари — это небольшая, но важная пещерная система, расположенная в горном массиве Гиметтус близ Афин, Греция. На протяжении веков она была известна под несколькими названиями, включая пещеру Нимфолиптос и пещеру Пана, но сегодня ее чаще всего называют пещерой Вари из-за ее близости к пригороду Вари, пишет Heritage Daily.

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Пещера образовалась в результате природного процесса, известного как карстование, когда слабокислая дождевая вода проникает в землю и постепенно растворяет известняк в течение тысячелетий, создавая полые пространства внутри скалы. Это геологическое явление ответственно за формирование уникальных особенностей пещеры.

Пещера Вари — это небольшая, но важная пещерная система, расположенная в горном массиве Гиметтус Фото: Mia Delić

Исторические предания гласят, что святилище, посвященное нимфам, создал в пещере Архедем из Феры, искусный каменщик и скульптор в VI-V веке до нашей эры. Архедем считал себя "нимфолептиком", то есть он был вдохновлен или одержим нимфами, которые в древнегреческой мифологии считались второстепенными божествами природы, обитавшими в таких местах, как источники, реки и пещеры.

Сегодня посетители пещеры Вари могут исследовать две основные комнаты. В первой комнате, к которой ведет каменная лестница, находится высеченное в скале святилище с фасадом, напоминающим храм, посвященное Пану, игривому полубогу в облике полукозла-получеловека.

Во второй камере находится святилище Аполлона Герсуса с простой резьбой Архемеда, изображенного с инструментами для резьбы по камню.

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Хотя к середине II века до н. э. пещеру почти покинули, археологические находки, в частности монеты, свидетельствуют о том, что она снова начала использоваться в римский период, примерно во времена правления Константина Великого (307-337 гг. н. э.).

Исследования монет, извлеченных из пещеры, указывают на то, что это место продолжали посещать римляне вплоть до V или VI века нашей эры. Некоторые ученые предполагают, что в этот период пещера могла быть превращена в христианское место, хотя более поздние исследования предполагают, что ее использовали для тайного языческого поклонения после того, как римские власти запретили языческие ритуалы по всей империи.

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