84 квадратных метра роскоши: в Турции обнаружили древнюю мозаику благодаря фермеру (фото)

Неподалеку от древнего города Элязыг исследователи обнаружили древнюю мозаику, которая датируется позднеримской или ранневизантийской эпохой. Открытие произошло благодаря фермеру, который сообщил о находке местным властям.

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Большой мозаичный пол площадью 84 квадратных метра, который, как полагают, датируется позднеримской или ранневизантийской эпохой, обнаружил фермер в деревне Салкая, расположенной в Восточной Анатолии, Турция. Открытие произошло когда фермер готовился высаживать саженцы, пишет Arkeonews.

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Фермер Мехмет Эмин Суалп, который высаживал саженцы вблизи города Элязыг, наткнулся на структуру с детальными узорами. Поняв, что это может быть исторический артефакт, он сообщил о своей находке местным властям.

После расследования, проведенного руководством музея, мозаику идентифицировали как часть римского или ранневизантийского здания.

Большой мозаичный пол площадью 84 квадратных метра, который, как полагают, датируется позднеримской или ранневизантийской эпохой, обнаружил фермер в селе Салкая Фото: İHA

После этого Министерство культуры и туризма Турции в сотрудничестве с музеем Элязыг начало раскопки и консервацию памятника.

Эти работы позволили обнаружить всю мозаику площадью 84 квадратных метра, которая осталась неповрежденной. На мозаике изображены различные животные, в частности львы, горные козлы, борзые, птицы, а также деревья и другие виды растений. Кроме того, в том же регионе удалось обнаружить церковь и винный погреб.

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Губернатор города Нуман Хатипоглу, который осмотрел место раскопок, назвал мозаику выдающейся находкой. Он также отметил, что можно провести более детальные раскопки, если здесь обнаружат больше исторических артефактов. Предметы со значительной исторической ценностью подготовят для публичного показа или на месте находки, или в городском центре.

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