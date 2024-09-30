84 квадратних метра розкоші: в Туреччині виявили древню мозаїку завдяки фермеру (фото)

Неподалік від стародавнього міста Елязиг дослідники виявили стародавню мозаїку, яка датується пізньоримською або ранньовізантійською епохою. Відкриття відбулося завдяки фермеру, який повідомив про знахідку місцеву владу.

Related video

Велику мозаїчну підлогу площею 84 квадратних метри, яка, як вважають, датується пізньоримською або ранньовізантійською епохою, виявив фермер у селі Салкая, розташованому в Східній Анатолії, Туреччина. Відкриття відбулося коли фермер готувався висаджувати саджанці, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фермер Мехмет Емін Суалп, який висаджував саджанці поблизу міста Елязиг, натрапив на структуру з детальними візерунками. Зрозумівши, що це може бути історичний артефакт, він повідомив про свою знахідку місцеву владу.

Після розслідування, проведеного керівництвом музею, мозаїку ідентифікували як частину римської або ранньовізантійської будівлі.

Велику мозаїчну підлогу площею 84 квадратних метри, яка, як вважають, датується пізньоримською або ранньовізантійською епохою, виявив фермер у селі Салкая Фото: İHA

Після цього Міністерство культури і туризму Туреччини у співпраці з музеєм Елязиг розпочало розкопки та консервацію пам'ятки.

Ці роботи дозволили виявити всю мозаїку площею 84 квадратних метри, яка залишилася неушкодженою. На мозаїці зображені різні тварини, зокрема леви, гірські козли, хорти, птахи, а також дерева та інші види рослин. Крім того, в тому ж регіоні вдалося виявити церкву і винний льох.

Важливо

Призначений не для читання: вчені оцифрували найвідоміший манускрипт середньовічної Ірландії

Губернатор міста Нуман Хатіпоглу, який оглянув місце розкопок, назвав мозаїку видатною знахідкою. Він також зазначив, що можна провести детальніші розкопки, якщо тут виявлять більше історичних артефактів. Предмети зі значною історичною цінністю підготують для публічного показу або на місці знахідки, або в міському центрі.

Раніше Фокус писав, за чим вікінги пливли до самого серця Арктики.

Також ми розповідали про найбільшу битву часів бронзового віку у Європі. Досліджуючи стародавні артефакти, вчені змогли розкрити нові подробиці цієї події.