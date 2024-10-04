Тяжелая и почетная роль кайсяку: зачем для ритуала сэппуку был нужен второй самурай

Ритуал сэппуку на самом деле отличался от того, каким он вошел в массовую культуру. Важным отличием было присутствие кайсяку — самурая с тяжелой обязанностью, который должен был отсечь голову осужденного товарища.

Related video

Четыре исторических текста, исследующих ритуал сэппуку — форму церемониальной смерти, которую практиковали самураи — недавно впервые перевели на английский язык. Вопреки распространенному мнению, в период Эдо (1603-1868) самураи редко укорачивали себе жизнь, втыкая нож в живот, как это обычно изображают. Вместо этого, к сэппуку часто привлекали кайсяку — еще одного самурая, который выполнял отсечение головы, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из древнейших переведенных текстов под названием "Внутренние тайны сэппуку" датируется XVII веком. Его написал Мизусима Юкинари, самурай, живший в 1607-1697 годах, во времена, когда фактическую власть в Японии имели сёгуны, а не император.

Документ Мизусимы демонстрировал важность сохранения традиционного учения, которое часто передавалось устно, чтобы обеспечить надлежащую подготовку самураев к ритуалу. В период Эдо правящие сёгуны были потомками Токугавы Иэясу — могущественного военачальника, который стал сёгуном в 1603 году.

Перевод этих текстов на английский язык осуществил Эрик Шахан, специалист по текстам о боевых искусствах и обладатель черного пояса третьей степени по кобудо. Его работа, опубликованная в издании "Кайсяку: Роль второго" (2024), предоставляет ценную информацию о роли "кайсяку", или "второго" самурая, которому было поручено помогать в церемонии сэппуку, выполняя отсечение головы. Четыре текста, переведенные Шаханом, имели целью проинструктировать кайсяку о том, как правильно выполнять свой долг во время ритуала.

Эти документы также освещают вариации церемоний сэппуку в зависимости от ранга самурая и преступлений, в которых его могли обвинить. Одним из важных аспектов, который подчеркивался в текстах, была необходимость для кайсяку сохранять точность и контроль во время отсечения головы.

Текст 1840 года под названием "Тайные традиции сэппуку", написанный Кудо Юкихиро, предупреждает, что несоблюдение определенных ключевых действий, таких как наблюдение сначала за глазами, а затем за ногами осужденного, может привести к вечному позору для кайсяку. Такая ошибка означала бы потерю воинской дисциплины, а это непростительная ошибка для самурая.

Важно

Решила судьбу региона: археологи сделали новые открытия на поле битвы при Малазгирте (фото)

Хотя церемония варьировалась во многих аспектах, она часто включала предложение осужденному саке перед тем, как ему приносили нож. Однако тексты показывают, что осужденный редко втыкал нож в себя, как принято считать. Вместо этого, кайсяку быстро отрубал осужденному голову, гарантируя, что ритуал пройдет так, как запланировано.

Ранее Фокус писал о древней ДНК, которую недавно исследовали ученые. Оказалось, что она скрывала 12000 лет истории человечества.

А также мы рассказывали о захоронении времен фараона Сенусерта I, которое обнаружили археологи. Оно может принадлежать дочери древнеегипетского чиновника.