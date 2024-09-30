Решила судьбу региона: археологи сделали новые открытия на поле битвы при Малазгирте (фото)

Исследователи смогли определить ключевые участки битвы при Малазгирте 1071 года — события, которое привело к ослаблению византийского контроля в Анатолии и Армении. Во время раскопок ученые обнаружили многочисленные артефакты, в частности оружие и монеты XI века.

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Эксперты, исследующие поле битвы при Малазгирте, конфликта, который сформировал историю региона, обнаружили многочисленные артефакты XI века. Это исследование, проведенное при поддержке Министерства культуры и туризма и при участии специалистов из Университета Муша Алпарслана, демонстрирует новые подробности битвы, пишет Heritage Daily.

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Битва при Малазгирте, состоявшаяся в 1071 году, стала переломным моментом в отношениях между Византийской империей и империей Сельджуков. Это противостояние привело к ослаблению византийского контроля в Анатолии и Армении и постепенной интеграции турецкой культуры в регион.

Археологи работали на 150 квадратных километрах равнины Малазгирт, чтобы определить ключевые участки, где произошла битва. Используя передовые технологии геофизического сканирования, команда смогла определить точное место исторического столкновения.

Во время раскопок ученые обнаружили многочисленные артефакты, в частности оружие и монеты XI века Фото: Malazgirt Battlefield Archaeological Project

Во время раскопок удалось обнаружить многочисленные артефакты, среди которых наконечники стрел, фрагменты мечей и копий, а также римские монеты того же периода. На этих монетах изображен император Роман IV Диоген, который попал в плен после завершения битвы.

Среди важных находок — нательное ожерелье с крестом, датированное XI веком, и захоронения, датируемые периодом правления турок-сельджуков. Координатор проекта доктор Огужан Карачетин отметил, что команда нашла сотни металлических предметов из битвы, многие из которых будут выставлены в местных музеях Муша и Ахлата.

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Доктор Карачетин также акцентировал на инновационном подходе, который разрабатывается в рамках этого проекта, направленном на совершенствование методов, используемых в исследовании поля боя. Новые технологии и методологии сканирования могут служить образцом для будущих археологических исследований на таких объектах.

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