Записанное в "Книге страшного суда": что нашли археологи в Северном Йоркшире

Археологи обнаружили средневековые постройки в селе Хаттонс Амбо, история которого уходит в Средневековье. Во время раскопок ученые не только нашли остатки домов, но и многочисленные артефакты, от средневековых до древнеримских.

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Во время раскопок в Хаттонс Амбо, деревне, расположенной в Северном Йоркшире, Англия, археологи обнаружили значительные средневековые постройки. Деревня, которая впервые упоминается в исторических документах еще в "Книге страшного суда", средневековой переписи населения страны, теперь предлагает еще больше информации о своей древней истории, в частности, о постройках и артефактах средневековой эпохи, пишет Heritage Daily.

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Во время археологических работ эксперты обнаружили остатки большого средневекового здания, которое, как полагают, связано с укрепленным поместьем, датируемым XIII веком. Кроме того, удалось обнаружить второе деревянное сооружение, которое имело признаки повреждения от пожара.

Археологи нашли большие столбчатые ямы и обгоревшую штукатурку, которые указывают на то, что второе здание когда-то было оштукатурено снаружи. Также исследователи наткнулись на многочисленные артефакты, среди которых глиняная посуда XIII века и металлические предметы, такие как пряжка, вероятно, около 1250 года нашей эры.

Вторая постройка, по мнению экспертов, датируется XV веком и использовалась до начала 1700-х годов. Интересно, что здание было построено с использованием переработанного камня, а некоторые элементы архитектуры, такие как оконная арка, датируются еще XII веком.

Несмотря на значительное количество средневековых и постсредневековых артефактов, таких как керамика, металлические предметы и кости, исторической документации об этом здании не существует. Исследователи считают, что это — сельская усадьба, которая просуществовала почти 250 лет.

В дополнение к этим средневековым находкам, также обнаружили доказательства более ранней человеческой деятельности, в частности железного века и римских остатков. Среди них — большой берег и ров, а также значительная коллекция керамики, которые добавили еще несколько слоев к истории деревни.

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Ведущий археолог проекта отметил важность привлечения общины, отметив, что этот совместный подход помог обнаружить ранее неизвестные объекты и исследовать историческое развитие села. Хотя точное назначение этих новооткрытых мест остается непонятным, ожидается, что будущие раскопки дадут больше ответов.

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