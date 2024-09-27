Записане в "Книзі страшного суду": що знайшли археологи в Північному Йоркширі

Археологи виявили середньовічні споруди в селі Хаттонс Амбо, історія якого сягає Середньовіччя. Під час розкопок учені не тільки знайшли залишки будинків, а й численні артефакти, від середньовічних до давньоримських.

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Під час розкопок у Хаттонс Амбо, селі, розташованому в Північному Йоркширі, Англія, археологи виявили значні середньовічні споруди. Село, яке вперше згадується в історичних документах ще в "Книзі страшного суду", середньовічного перепису населення країни, тепер пропонує ще більше інформації про свою давню історію, зокрема, про споруди та артефакти середньовічної епохи, пише Heritage Daily.

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Під час археологічних робіт експерти виявили залишки великої середньовічної будівлі, яка, як вважають, пов'язана з укріпленим маєтком, що датується XIII століттям. Крім того, вдалося виявити другу дерев'яну споруду, яка мала ознаки пошкодження від пожежі.

Археологи знайшли великі стовпчикові ями та обгорілу штукатурку, які вказують на те, що друга будівля колись була оштукатурена ззовні. Також дослідники натрапили численні артефакти, серед яких глиняний посуд XIII століття та металеві предмети, такі як пряжка, ймовірно, близько 1250 року нашої ери.

Друга споруда, на думку експертів, датується XV століттям і використовувалася до початку 1700-х років. Цікаво, що будівля була побудована з використанням переробленого каменю, а деякі елементи архітектури, такі як віконна арка, датуються ще XII століттям.

Попри значну кількість середньовічних і постсередньовічних артефактів, таких як кераміка, металеві предмети й кістки, історичної документації про цю будівлю не існує. Дослідники вважають, що це — сільська садиба, яка проіснувала майже 250 років.

На додаток до цих середньовічних знахідок, також виявили докази більш ранньої людської діяльності, зокрема залізного віку і римських залишків. Серед них — великий берег і рів, а також значна колекція кераміки, що додали ще кілька шарів до історії села.

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Провідний археолог проєкту наголосив на важливості залучення громади, зазначивши, що цей спільний підхід допоміг виявити раніше невідомі об'єкти та дослідити історичний розвиток села. Хоча точне призначення цих нововідкритих місць залишається незрозумілим, очікується, що майбутні розкопки дадуть більше відповідей.

Раніше Фокус писав про оцифрування найвідомішого манускрипту середньовічної Ірландії. Цей артефакт щороку приваблює до Дубліна тисячі туристів.

Також ми розповідали про неочікувану знахідку археологів під час розкопок у Франції. Дослідники виявили 200-літнє послання від відомого археолога, який колись досліджував ту ж місцевість.