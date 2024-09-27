Выделяется среди артефактов: во время раскопок археологи нашли древнюю реликвию (фото)

Археологи раскопали древний курган, ожидая найти артефакты бронзового века. Однако ученые сделали неожиданное открытие, обнаружив следы римской эпохи, в частности захоронение с удивительно хорошо сохранившейся колесницей.

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В болгарской провинции Варна во время раскопок кургана археологи обнаружили римскую колесницу, датированную периодом между II и началом III века нашей эры. Предыдущие исследования в этом регионе указывали на деятельность в бронзовом веке, но эта находка происходит из римской эпохи, пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Регионального исторического музея в Варне объясняют, что курган строился поэтапно, начиная с начального слоя мергеля — типа почвы, богатой карбонатными минералами — и позже расширялся каменными конструкциями. Внутри кургана удалось найти кремационные ямы, где умерших клали на деревянные кровати, кремировали и хоронили останки.

Масштаб захоронений позволяет предположить, что это место принадлежало крупной общине, вероятно, связанной с соседним римским поселением Фото: BTA

Масштаб захоронений позволяет предположить, что это место принадлежало большой общине, вероятно, связанной с соседним римским поселением. Найденные артефакты, среди которых керамические и стеклянные сосуды, железные и бронзовые предметы, а также римские монеты, отражают социальный статус погребенных.

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Главной находкой является двухколесная римская колесница, известная как бига, найденная вместе с останками лошади. Эти колесницы широко использовались в римском обществе для транспортировки, спортивных и церемониальных целей, и они часто появлялись на римских монетах.

Хотя находки колесниц известны в Болгарии, это первая подобная находка в этом регионе. По словам доктора Славчева из Регионального исторического музея, благодаря отличному состоянию сохранности колесница может быть реконструирована для публичного показа.

Ранее Фокус писал о находках английских археологов в Северном Йоркшире. Исследуя средневековую деревню, ученые обнаружили артефакты и остатки двух сооружений.

Также мы рассказывали о найденных в Сольнице, Болгария, неолитических артефактах. Ученые считают, что находкам около 6000 лет и они имели ритуальное значение для местных солеваров.