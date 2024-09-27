Виділяється серед артефактів: під час розкопок археологи знайшли стародавню реліквію (фото)

Археологи розкопали древній курган, очікуючи знайти артефакти бронзового віку. Проте вчені зробили неочікуване відкриття, виявивши сліди римської епохи, зокрема поховання з напрочуд добре збереженою колісницею.

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У болгарській провінції Варна під час розкопок кургану археологи виявили римську колісницю, датовану періодом між II й початком III століття нашої ери. Попередні дослідження в цьому регіоні вказували на діяльність у бронзовому віці, але ця знахідка походить із римської епохи, пише Heritage Daily.

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Дослідники з Регіонального історичного музею у Варні пояснюють, що курган будувався поетапно, починаючи з початкового шару мергелю — типу ґрунту, багатого на карбонатні мінерали — і пізніше розширювався кам'яними конструкціями. Усередині кургану вдалося знайти кремаційні ями, де померлих клали на дерев'яні ліжка, кремували та ховали останки.

Масштаб поховань дозволяє припустити, що це місце належало великій громаді, ймовірно, пов'язаній з сусіднім римським поселенням Фото: BTA

Масштаб поховань дозволяє припустити, що це місце належало великій громаді, ймовірно, пов'язаній з сусіднім римським поселенням. Знайдені артефакти, серед яких керамічні та скляні посудини, залізні та бронзові предмети, а також римські монети, відображають соціальний статус похованих.

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Головною знахідкою є двоколісна римська колісниця, відома як біга, знайдена разом із рештками коня. Ці колісниці широко використовувалися в римському суспільстві для транспортування, спортивних та церемоніальних цілей, і вони часто з'являлися на римських монетах.

Хоча знахідки колісниць відомі в Болгарії, це перша подібна знахідка в цьому регіоні. За словами доктора Славчева з Регіонального історичного музею, завдяки відмінному стану збереження колісниця може бути реконструйована для публічного показу.

Раніше Фокус писав про знахідки англійських археологів у Північному Йоркширі. Досліджуючи середньовічне село, вчені виявили артефакти та залишки двох споруд.

Також ми розповідали про знайдені у Сольниці, Болгарія, неолітичні артефакти. Вчені вважають, що знахідкам близько 6000 років й вони мали ритуальне значення для місцевих солеварів.