Вирішила долю регіону: археологи зробили нові відкриття на полі битви при Малазгірті (фото)

Дослідники змогли визначити ключові ділянки битви при Малазгірті 1071 року — події, яка призвела до послаблення візантійського контролю в Анатолії та Вірменії. Під час розкопок вчені виявили численні артефакти, зокрема зброю та монети XI століття.

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Експерти, які досліджують поле битви при Малазгірті, конфлікту, який сформував історію регіону, виявили численні артефакти XI століття. Це дослідження, проведене за підтримки Міністерства культури і туризму та за участі фахівців з Університету Муша Алпарслана, демонструє нові подробиці битви, пише Heritage Daily.

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Битва при Малазгірті, що відбулася 1071 року, стала переломним моментом у відносинах між Візантійською імперією та імперією Сельджуків. Це протистояння призвело до послаблення візантійського контролю в Анатолії та Вірменії і поступової інтеграції турецької культури в регіон.

Археологи працювали на 150 квадратних кілометрах рівнини Малазгірт, щоб визначити ключові ділянки, де відбулася битва. Використовуючи передові технології геофізичного сканування, команда змогла визначити точне місце історичного зіткнення.

Під час розкопок вчені виявили численні артефакти, зокрема зброю та монети XI століття Фото: Malazgirt Battlefield Archaeological Project

Під час розкопок вдалося виявити численні артефакти, серед яких наконечники стріл, фрагменти мечів і списів, а також римські монети того ж періоду. На цих монетах зображено імператора Романа IV Діогена, який потрапив у полон після завершення битви.

Серед важливих знахідок — натільне намисто з хрестом, датоване XI століттям, і поховання, що датуються періодом правління турків-сельджуків. Координатор проєкту доктор Огужан Карачетін зазначив, що команда знайшла сотні металевих предметів з битви, багато з яких будуть виставлені в місцевих музеях Муша і Ахлата.

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Доктор Карачетін також акцентував на інноваційному підході, який розробляється в рамках цього проєкту, спрямованому на вдосконалення методів, що використовуються в дослідженні поля бою. Нові технології і методології сканування можуть слугувати зразком для майбутніх археологічних досліджень на таких об'єктах.

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