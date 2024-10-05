Наконец-то нашли причину: теперь ученые знают, что вызывает слуховые галлюцинации у больных шизофренией

Ранее ученые считали, что причиной слуховых галлюцинаций у больных шизофренией является дисфункция именно слуховой системы. Однако новое исследование указывает на другой — неочевидный источник нарушений.

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Согласно новому исследованию, люди с шизофренией, которые испытывают слуховые галлюцинации, могут на самом деле реагировать на "шумовые" сигналы, генерируемые двигательной системой их мозга. Это открытие смещает акцент со слуховой системы, предполагая, что моторная система может играть ключевую роль в развитии этих галлюцинаций, пишет IFLScience.

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Не все больные шизофренией испытывают слуховые галлюцинации, но у тех, кто страдает ими, часто возникает путаница между собственными внутренними мыслями и внешними голосами. Это приводит к тому, что они воспринимают некоторые внутренние диалоги, как будто разговаривают с другим человеком.

Предыдущие исследования связывали это явление с нарушением мозгового сигнала, известного как коллатеральный разряд (КР). Обычно КР помогает подавлять звук собственного голоса, когда человек говорит, но при шизофрении это подавление оказывается неисправным.

Однако исследователи считают, что все гораздо сложнее. Они утверждают, что неисправность КР не может полностью объяснить положительные симптомы галлюцинаций, и предполагают, что может быть задействован другой сигнал — эфферентная копия (ЭК).

По словам доктора Син Тиана (Xing Tian), ведущего автора исследования, когда человек намеревается говорить, его моторная система вырабатывает очень специфический сигнал, который соответствует звукам, которые он планирует произносить.

Этот сигнал посылается к нейронам слуховой системы, обеспечивая обработку мозгом ожидаемого звука. Однако у людей, больных шизофренией, этот сигнал ЭК может быть нарушен, что приводит к галлюцинациям. "Зашумленная" ЭК не точно соответствует слуховому сигналу, пояснил Тиан.

В исследовании использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга мозговой активности у 40 больных шизофренией. Половина участников испытывали слуховые галлюцинации, а другая половина — нет.

Результаты показали, что КР-сигнал был "нарушен" в обеих группах, но только те, кто имел галлюцинации, демонстрировали шумный ЭК-сигнал. Этот неисправный ЭК привел к активации нейронных ответов на звуки, отличные от произносимых.

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Тиан отметил, что хотя эти галлюцинации являются слуховыми по своей природе, их происхождение может быть связано со связями между двигательной и слуховой системами. Это свидетельствует о том, что лечение не должно сосредотачиваться исключительно на слуховой системе, но также может быть направлено на устранение дисфункций моторно-слуховой сети.

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