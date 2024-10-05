Нарешті знайшли причину: тепер вчені знають, що викликає слухові галюцинації у хворих на шизофренію

Раніше вчені вважали, що причиною слухових галюцинацій у хворих на шизофренію є дисфункція саме слухової системи. Проте нове дослідження вказує на інше — неочевидне джерело порушень.

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Згідно з новим дослідженням, люди з шизофренією, які відчувають слухові галюцинації, можуть насправді реагувати на "шумові" сигнали, генеровані руховою системою їхнього мозку. Це відкриття зміщує акцент зі слухової системи, припускаючи, що моторна система може відігравати ключову роль у розвитку цих галюцинацій, пише IFLScience.

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Не всі хворі на шизофренію відчувають слухові галюцинації, але у тих, хто страждає на них, часто виникає плутанина між власними внутрішніми думками та зовнішніми голосами. Це призводить до того, що вони сприймають деякі внутрішні діалоги, наче розмовляють з іншою людиною.

Попередні дослідження пов'язували це явище з порушенням мозкового сигналу, відомого як коллатеральний розряд (КР). Зазвичай КР допомагає пригнічувати звук власного голосу, коли людина говорить, але при шизофренії це пригнічення виявляється несправним.

Однак дослідники вважають, що все набагато складніше. Вони стверджують, що несправність КР не може повністю пояснити позитивні симптоми галюцинацій, і припускають, що може бути задіяний інший сигнал — еферентна копія (ЕК).

За словами доктора Сін Тіана (Xing Tian), провідного автора дослідження, коли людина має намір говорити, її моторна система виробляє дуже специфічний сигнал, який відповідає звукам, які вона планує вимовляти.

Цей сигнал надсилається до нейронів слухової системи, забезпечуючи обробку мозком очікуваного звуку. Однак у людей, хворих на шизофренію, цей сигнал ЕК може бути порушений, що призводить до галюцинацій. "Зашумлена" ЕК не точно відповідає слуховому сигналу, пояснив Тіан.

У дослідженні використовували електроенцефалографію (ЕЕГ) для моніторингу мозкової активності у 40 хворих на шизофренію. Половина учасників відчували слухові галюцинації, а інша половина — ні.

Результати показали, що КР-сигнал був "порушений" в обох групах, але тільки ті, хто мав галюцинації, демонстрували шумний ЕК-сигнал. Цей несправний ЕК призвів до активації нейронних відповідей на звуки, відмінні від тих, що вимовляються.

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Тіан зазначив, що хоча ці галюцинації є слуховими за своєю природою, їхнє походження може бути пов'язане зі зв'язками між руховою та слуховою системами. Це свідчить про те, що лікування не повинно зосереджуватися виключно на слуховій системі, але також може бути спрямоване на усунення дисфункцій моторно-слухової мережі.

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