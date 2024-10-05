Феномен, якому немає пояснення: вчені не можуть розкрити походження загадкового гулу (відео)

Впродовж століть люди у різних кутках світу чують дивний гуркіт, якому немає причини. Спочатку дослідники вважали це явище одним з проявів землетрусів, проте не можуть цього підтвердити.

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У різних частинах світу люди повідомляли про таємничі гучні звуки, які нібито долинали з неба. Ці звуки мають різні назви в різних регіонах. Наприклад, у дельті Гангу та Бенгальській затоці їх називають "гарматами Барісала", на японському острові Сікоку — "ян", а в Бельгії — "містпуферами" (або відрижками туману), пише IFLSience.

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Вчені досліджують дивне явище

У Сполучених Штатах подібні гуркітливі звуки чули впродовж століть. Деякі з цих звуків, які іноді виникають разом із землетрусами, але часто не пов'язані з ними, беруть свій початок від Нового Мадридського землетрусу 1811-1812 років і продовжують з'являтися навіть тепер. Ці звуки зазвичай описують як гуркіт або гул, і іноді їх пов'язують з холодною погодою, а не з сейсмічними подіями.

Один з районів, де ці явища спостерігаються особливо часто, знаходиться біля озера Сенека в регіоні Фінгер-Лейкс в Нью-Йорку. Відомі як "гармати Сенеки", ці звуки настільки потужні, що можуть трясти вікна і двері. Їх чули ще в серпні 1886 року, після землетрусу в Чарльстоні, коли звуки тривали кілька тижнів разом з підземними поштовхами.

У 2020 році дослідники з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл використовували сейсмічні дані з EarthScope Transportable Array (ESTA), щоб дослідити джерело цих поштовхів у США. Вони спеціально вивчили повідомлення про ці звуки, починаючи з 2013 року і далі.

Команда проаналізувала новини з Північної Кароліни, де ці звуки відносно поширені, і порівняла їх з сейсмоакустичними даними з ESTA. Однак їхні висновки не пов'язали ці звуки з будь-якою сейсмічною активністю, що свідчить про те, що землетруси не є їхньою причиною.

"Ми вважаємо, що це атмосферне явище, а не те, що породжене сейсмічною активністю", — сказав дослідник Елі Берд. Команда припускає, що шуми поширюються в атмосфері, а не під землею.

На засіданні Американського геофізичного союзу 2020 року дослідники представили свою роботу, зосередившись на інфразвуку — низькочастотному звуці, який людина не може почути. Вони виявили сигнали тривалістю від 1 до 10 секунд, що збігаються з повідомленнями про звукові події, хоча остаточне пояснення залишається невловимим.

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Походження цих шумів досі незрозуміле, і невідомо, чи є вони наслідком одного й того ж феномену. Деякі з них можуть бути звуковими ударами від літаків, тоді як інші можливі причини включають штормові хвилі, загоряння газу метану або геомагнітні бурі.

Одне з можливих пояснень включає боліди-метеороїди, які створюють звукові вибухи при входженні в атмосферу, хоча самі метеори можуть залишатися невидимими. Наразі таємниця цих звуків залишається нерозгаданою, і потрібно більше даних, щоб точно визначити їхню причину.

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