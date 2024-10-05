Підтвердили незвичайну теорію: учені знають, що насправді зробило виверження Тонги настільки сильним

Вчені змогли дізнатися, чому виверження підводного вулкана біля узбережжя Тонги у 2022 році було настільки потужним. Моделювання довело, що причиною вибуху став тиск.

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На початку 2022 року біля узбережжя Тонги сталося потужне підводне виверження вулкана, і тепер дослідники встановили його причину. Використовуючи спеціалізовані методи, команда вчених підтвердила, що цю подію міг спровокувати незвичайний процес, який зазвичай не пов'язаний з подібними виверженнями, пише IFLScience.

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Провідний дослідник Цзіньїн Ху пояснив: "Наші результати підтверджують, що стався вибух, можливо, через стиснення породи газом, який вивільнив енергію, порівнянну з п'ятьма найбільшими підземними ядерними випробуваннями Північної Кореї, проведеними у 2017 році".

15 січня 2022 року вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай вивергнувся з такою силою, що не лише наповнив атмосферу Землі водою, але й пробив дірку в озоновому шарі. Вибух, що стався під Тихим океаном, встановив кілька рекордів, включаючи утворення найбільшого вулканічного шлейфу з усіх коли-небудь зафіксованих і один з найгучніших звуків у сучасній історії.

Попри велику кількість сейсмічних даних, зібраних під час виверження, вчені не могли пояснити надзвичайну силу цієї події. Нове дослідження, однак, пропонує потенційне пояснення шляхом побудови моделі на основі цих даних. Дослідники включили два ключові фактори: тензор моменту, який вказує на джерела землетрусу, і єдину силу, яка допомагає пояснити виверження вулканів. Їх модель припускає масивну висхідну силу, що відповідає масштабу події.

Згідно з дослідженням, виверження міг спровокувати неглибокий підводний вибух, який змусив воду над вулканом вистрілити вгору. Цей викид тиску міг призвести до того, що стиснута гірська порода під ним відскочила з величезною силою. "Наша модель показує, що стиснута газом порода, що опинилася в пастці на мілководді, відреагувала як пересмажена скороварка", — пояснив Ху. — "Ця теорія суперечить поширеній думці про те, що взаємодія між гарячою магмою і холодною морською водою викликає такі великі підводні виверження".

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Хоча дослідники визнають, що їхня модель залишається предметом дискусій, вони стверджують, що запропонований ними механізм є правдоподібним. Співавтор дослідження професор Хрвоє Ткалчич додав: "Моделювання сейсмічних хвиль виявило значну висхідну силу під час події, що спочатку спантеличило нас. Але незабаром ми зрозуміли, що це був рух твердої Землі після того, як товща води була виштовхнута вгору".

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