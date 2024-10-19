Породження хаосу. 1000 років тому катастрофічне виверження створило Небесне озеро

Одне з найдраматичніших вивержень в історії Землі сталося понад 1000 років тому, але вчені все ще розбирають "завали".

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У 946 році нашої ери відбулося потужне виверження вулкана Чанбайшань-Тяньчі, розташованого на кордоні між Китаєм і Північною Кореєю. Відомо, що виверження було такої сили, що вивільнило десятки кубічних кілометрів магми й спричинило потужну повінь з озера на вулкані, яке сьогодні відоме як Небесне озеро, пише Live Science.

Відтоді минула величезна кількість часу, але свідоцтва повені все ще можна побачити у вигляді валунів і дрібнішого каміння, яке змило з верхніх ділянок вулкана. Зазначимо, що вулкан Чанбайшань-Тяньчі, відомий у Кореї як Пекду, і, як вважають учені, може вивергнутися знову. Тому вулканологи активно вивчають його, щоб зрозуміти всі ризики.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб вивчити катастрофічну повінь, що наступила за виверженням 946 року. Результати їхньої роботи припускають, що принаймні 1 кубічний кілометр води вилився з кальдери вулкана, спричинивши ерозію осаду зі швидкістю щонайменше 34 м/год протягом приблизно трьох годин.

Дослідники також підозрюють, що виверження, ймовірно, складалося з двох фаз, а повінь, мабуть, сталася між ними. Водночас інші вчені вважають, що повінь насправді хлинула одним миттєвим потоком, після того, як виверження розкололо край вулкана. Утім, автори нового дослідження вважають цей сценарій малоймовірним. Причиною тому осад, який не так широко поширений, чого слід було б очікувати від одного викиду.

У результаті вчені запропонували ймовірні сценарії розвитку подій:

по-перше, вода могла просто перелитися через край кальдери у відповідь на магму, що підіймається;

по-друге, вулкан міг спровокувати землетрус, який обрушив внутрішню стіну кальдери в озеро — це змусило його переповнитися;

по-третє, опади, що випали до події, заповнили кальдеру вщерть, що послабило край кратера і дало змогу воді витекти.

Вчені все ще не можуть точно відтворити процес створення стародавнього озера, але вважають, що розуміння цього процесу може дати змогу людству сьогодні підготуватися до стихійних лих, які можуть очікувати на нас у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили революційний метод передбачення виверження вулканів.