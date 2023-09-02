3 секретні чинники. Учені розробили революційний метод передбачення виверження вулканів

Дослідники виявили три легко вимірювані параметри, які значно поліпшать оцінки ризиків і профілактичних заходів, щодо пробудження вулканів.

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Виверження вулканів надзвичайно небезпечні, як мінімум, тому що надзвичайно складно оцінити ймовірність його пробудження. У результаті залишається занадто мало часу, щоб попередити місцеве населення, яке перебуває в зоні ризику, пише SciTechDaily.

Щоб оцінити ймовірність виверження вулкана, вченим необхідно зрозуміти його внутрішню архітектуру. Однак отримання цих даних, на жаль, може виявитися довгостроковим завданням, що вимагає багатьох років польових досліджень, аналізу, а також постійного моніторингу. Вчені зазначають, що на сьогодні добре вивчено і задокументовано лише близько 30% вулканів Землі, що діють.

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У новому дослідженні вчені з Женевського університету (UNIGE) розробили метод швидкого отримання цінної інформації. Їхній підхід базується на трьох ключових змінних:

висоті вулкана;

глибині шару породи, що відокремлює магматичну камеру від поверхні;

середній хімічний склад магми.

Перший може бути визначений супутниковим методом, другий — геофізичним і/або хімічним аналізом мінералів (кристалів) у вулканічних породах, а третій — прямим відбором проб у польових умовах.

Автори дослідження вважають, що цей метод надасть нові можливості для виявлення вулканів, які становлять найбільш серйозну небезпеку для людства. Зазначимо, що на нашій планеті загалом розташовано близько 1 500 вулканів, що діють, проте добре вивчена з них лише третина. Основною складністю є спостереження за їхньою магмою, яка багата інформацією. Ця розплавлена порода утворюється на глибині від 60 до 150 кілометрів у мантії Землі. При цьому найглибші свердловини, які коли-небудь вдавалося пробурити людству, становили лише близько 10 кілометрів, що вельми перешкоджає вивченню магми. При цьому швидкість виробництва магми в глибокій земній корі під вулканом визначає розмір і частоту його майбутніх вивержень.

Автори дослідження зазначають, що відсутність даних є вельми серйозною проблемою, оскільки близько 800 мільйонів людей у всьому світі мешкають у небезпечній близькості до вулканів.

За словами першого автора дослідження Олівера Хіггінса, результати дослідження показують, що найвищі вулкани виробляють найбільші виверження — простими словами, вони здатні вивергнути більшу кількість магми за один раз. При цьому, що тонша земна кора під вулканом, то ближче резервуар магми до поверхні, а отже, то більш термічно зрілим є вулкан. Нарешті, дослідники помітили, що середній хімічний склад уже виверженої магми є показником її вибухонебезпечності.

Таким чином науковці дійшли висновку, що використовуючи ці три основні параметри, які можна отримати досить швидко, дослідники надалі зможуть оцінювати небезпеку тих чи інших вулканів, що діють, а отже, матимуть більше часу, щоб їх вивчити та попередити тих, хто перебуває в зоні ризику.

Раніше Фокус писав про те, що деякі вулкани вивергаються зовсім інакше, ніж ми думали: черпають сили з глибин Землі.