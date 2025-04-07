Раскрыт секрет супер сильного землетрясения в Мьянме: чем вызван катастрофический сдвиг

28 марта город Мандалай в Мьянме стал эпицентром мощного землетрясения, которое ощущалось даже в Бангкоке и Таиланде. По оценкам экспертов, в результате катастрофического землетрясения погибло более 3000 человек, еще тысячи получили ранения.

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Об этом пишет IFLScience.

Спасательные работы и ликвидация последствий катастрофического землетрясения все еще продолжаются среди обрушившихся зданий и разрушенных дорог, а геологи пытаются разобраться, что именно сделало землетрясение в Мьянме столь разрушительным.

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Известно, что землетрясение произошло вдоль разлома Сагаинг и стало не только сверхинтенсивным, но, по мнению ученых, также невероятно быстро и далеко распространилось. По словам сейсмолога из Центра геонаук имени Гельмгольца Фредерика Тилманна, все это указывает на то, что сейсмическое событие было "суперсдвиговым землетрясением".

Отметим, что этот тип землетрясения характеризуется тем, что разлом образуется быстрее, чем создаваемые им сейсмические волны могут проходить через породу. Это приводит к накоплению и сильному высвобождению энергии. По словам Тилманна, землетрясение в Мьянме, по сути, эквивалентно "сверхзвуковому реактивному самолету". Ученый также отмечает, что это может объяснить, почему толчки землетрясения ощущались на расстоянии более 1000 километров, например, в столице Таиланда.

Как правило, события суперсдвига чрезвычайно редки, однако они становятся более частыми при более крупных землетрясениях. Тилманн с командой рассмотрели данные землетрясения магнитудой 7,7 и обнаружили нечто любопытное: распространяющийся на юг разрыв ускоряется до скорости ~5 км/с, что намного быстрее скорости сдвиговой волны — данные указывают на наличие суперсдвига.

Ученые также обнаружили, что общая длина разрыва разлома составила более 400 километров, а более поздний анализ ученого из Кембриджского университета показал, что разрыв, вероятно, мог быть еще длиннее — до 500 километров.

По данным Геологической службы США, на силу землетрясения влияет несколько факторов и одним из них является глубина его эпицентра. Сила толчков от землетрясения уменьшается с увеличением расстояния от источника землетрясения, а потому сила толчков на поверхности от подземных толчков, происходящих на глубине около 500 километров, значительно меньше, чем если бы то же землетрясение произошло на глубине всего 20 километров. Результаты анализа ученых указывают на то, что эпицентр землетрясения в Мьянме был невероятно неглубоким — всего около 10 километров под поверхностью. Ученые считают, это может объяснить то, почему землетрясение было таким сильным и разрушительным.

В то же время ученые отмечают, что нам еще многое предстоит узнать о землетрясении в Мьянме, произошедшем 28 марта. Увы, подробности этого катастрофического события будут появляться невероятно медленно.

Ранее Фокус писал о том, что семья оказалась на крыше небоскреба во время землетрясения в Таиланде.