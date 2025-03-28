Кошмарный опыт: семья оказалась на крыше небоскреба во время землетрясения в Таиланде (видео)

Серия подземных толчков в Таиланде заставила небоскреб раскачиваться, а воду из панорамного басейна выплескиваться на улицу внизу. Люди, которые в этот момент оказались на крыше, были в ужасе.

Related video

Об этом сообщает Daily Mail.

Землетрясение выплескивало воду из бассейнов

На Мьянму и Таиланд обрушилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 балла. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых видно, как бассейны на крышах высотных зданий в Бангкоке выплескивают потоки воды прямо на улицу и на разбегающихся людей.

Но некоторые из туристов и местных жителей в этот момент оказались на крышах самих небоскребов, или в бассейнах, совершенно беспомощные и ошеломленные подземными толчками. На одном видео пловцы цепляются за бортики бассейна, боясь выбраться из бассейна. На другом, семья с маленькими детьми прячется за стеклянной стеной, когда от мощных толчков в панорамном бассейне поднимаются волны и заливают всю террасу.

Семья оказалась на крыше небоскреба во время землетрясения

На других кадрах видно, как вода каскадом льется с высоких стеклянных небоскребов, сотрясаемых землетрясением.

Землетрясение в Бангкоке

По данным властей Таиланда, во время обрушения строящегося небоскреба погибли не менее трех человек, а около 90 оказались под завалами.

Геологическая служба США и немецкий Центр геологических наук GFZ сообщили, что землетрясение произошло на глубине 6,2 мили под поверхностью, а через 12 минут в этом районе произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.

Сила подземных толчков привела к обрушению мечети в городе Мандалай в Мьянме, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, в результате чего, по сообщениям, погибли не менее десяти человек. Также частично был разрушен бывший королевский дворец.

Землетрясение также ощутили на себе многие районы соседнего Таиланда. В Бангкоке, где проживает более 17 миллионов человек, многие из которых живут в многоэтажных домах, было объявлено чрезвычайное положение.

В регионе Сагайн к юго-западу от Мандалая в Мьянме рухнул 90-летний мост, а также были повреждены некоторые участки шоссе, соединяющего Мандалай и крупнейший город Мьянмы Янгон.

В Мьянме рухнул мост Фото: Соцсети

По данным пекинского агентства по сейсмологии, подземные толчки также ощущались в юго-западной провинции Китая Юньнань. Магнитуда толчков составила 7,9.

Землетрясения в Мьянме случаются довольно часто: по данным Геологической службы США, в период с 1930 по 1956 год вблизи разлома Сагайн, который проходит с севера на юг через центр страны, произошло шесть сильных землетрясений магнитудой 7,0 и более.

Напомним, ранее Фокус писал о землетрясении в Таиланде. Количество жертв все еще не установлено.