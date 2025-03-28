Обвалились мосты, разрушены дома: в Таиланде и Мьянме произошло мощное землетрясение (видео)

В полдень зафиксировали землетрясение в 7,7 балла. В двух странах произошли обвалы домов, есть информация о погибших.

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После мощных землетрясений в столице Таиланда Бангкоке обвалился дом. Об этом 28 марта сообщили в AP.

Обвалилась многоэтажка, которую строили в городе. Это произошло в полдень в пятницу после землетрясения магнитудой 7,7 балла. Пока неизвестно, есть ли жертвы. На кадрах, обнародованных в соцсетях, видно, как здание с краном на вершине разрушается, поднимают облако пыли. Очевидцы кричали и бежали с места происшествия.

В полиции рассказали, что не располагают данными о том, сколько рабочих находились на объекте в момент обвала. После первого землетрясения зафиксировали еще один толчок в 6,4 балла. Эвакуированных жителей Бангкока попросили оставаться на улице на случай, если это — еще не конец.

Предварительно, эпицентр землетрясения находился в Мьянме. На крышах бангкокских высоток выливалась вода из бассейнов, из многих домов падали обломки. Премьер-министр Таиланда Пхетхонтхан Чинават созвал экстренное совещание, чтобы оценить последствия стихийного бедствия.

В Бангкоке и его окрестностях проживают более 17 миллионов человек, и многие из них живут в квартирах. В домах примерно в 13:30 сработала сигнализация, и удивленных людей эвакуировали по лестнице. Землетрясение ощущалось почти во всех регионах Таиланда.

В столице Мьянмы Найпьидо в результате стихийного бедствия повреждены религиозные святыни и некоторые дома.

В Reuters со ссылкой на свидетеля из Таунгну (Мьянма) сообщили, что в результате обвала части мечети Канадо незадолго до начала пятничных молитв погибли по меньшей мере четверо. По словам информатора, жертв может быть больше, части посетителей удалось выбежать из мечети, но некоторые люди оказались в ловушке.

Напомним, неизвестный напал на подростков в центре Амстердама. Спасательному вертолету пришлось садиться прямо возле ратуши. По данным следствия, первой удар ножом в спину получила пожилая женщина, а затем нападавший переключил внимание на детей.

В Испании нашли мертвым 13-летнего подростка из Украины. Накануне он исчез, выйдя из дома без документов, денег и ключей.