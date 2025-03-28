Обвалилися мости, зруйновано домівки: у Таїланді і М'янмі відбувся потужний землетрус (відео)

Опівдні зафіксували землетрус у 7,7 бала. У двох країнах відбулися обвали будинків, є інформація про загиблих.

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Після потужних землетрусів у столиці Таїланду Бангкоці обвалився будинок. Про це 28 березня повідомили в AP.

Обвалилася багатоповерхівка, яку будували у місті. Це сталося опівдні у п’ятницю після землетрусу магнітудою 7,7 бала. Поки невідомо, чи є жертви. На кадрах, оприлюднених у соцмережах, видно, як будівля з краном на вершині руйнується, підіймають хмару пилу. Очевидці кричали та тікали з місця події.

У поліції розповіли, що не мають даних про те, скільки робітників перебували на об’єкті в момент обвалу. Після першого землетрусу зафіксували ще один поштовх у 6,4 бала. Евакуйованих мешканців Бангкоку попросили залишатись на вулиці на випадок, якщо це — ще не кінець.

Попередньо, епіцентр землетрусу знаходився у М’янмі. На дахах бангкокських висоток виливалась вода з басейнів, з багатьох будинків падали уламки. Прем'єр-міністр Таїланду Пхетхонтхан Чинават скликав екстрену нараду, щоб оцінити наслідки стихійного лиха.

У Бангкоці та на його околицях проживають понад 17 мільйонів осіб, і багато з них мешкають у квартирах. У будинках приблизно о 13:30 спрацювала сигналізація, і здивованих людей евакуювали сходами. Землетрус відчувався майже в усіх регіонах Таїланду.

У столиці М'янми Найп'їдо внаслідок стихійного лиха пошкоджені релігійні святині та деякі будинки.

У Reuters з посиланням на свідка з Таунгну (М’янма) повідомили, що внаслідок обвалу частини мечеті Канадо незадовго до початку п’ятничних молитов загинули щонайменше четверо. Зі слів інформатора, жертв може бути більше, частині відвідувачів вдалося вибігти з мечеті, але деякі люди опинились у пастці.

Нагадаємо, невідомий напав на підлітків у центрі Амстердама. Рятувальному вертольоту довелося сідати просто біля ратуші. За даними слідства, першою удар ножем у спину отримала літня жінка, а потім нападник перемкнув увагу на дітей.

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