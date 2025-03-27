П'ятеро поранених: невідомий із ножем напав на дітей у центрі Амстердама

Підозрюваного заарештували. У поліції заявляють, що його мотиви невідомі.

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Невідомий накинувся з ножем на підлітків у центрі Амстердама. Інцидент стався на вулиці Сінт-Ніколасстраат, недалеко від площі Дам. Тож рятувальному вертольоту довелося сідати просто біля ратуші. Про це повідомляє AT5.

Невідомий поцілив п'ятьох перехожих в Амстердамі

Поліція повідомила, що підозрюваного заарештовано. Частина міста оточена, трамваї припинили рух, а засідання міської ради в ратуші було перервано.

Свідки розповіли, що чоловік у капюшоні спочатку вдарив ножем у спину літню жінку, яка проходила повз. Потім накинувся на пару підлітків.

"Наразі у нас немає інформації про причину або мотив інциденту з ножовим пораненням", — заявили в поліції Амстердама.

Деякі свідки заявляють, що нападник був поранений під час затримання.

Невідомий в Амстердамі поранив п'ятьох людей, перш ніж його затримали Фото: Скриншот

Нагадаємо, подібні інциденти вже відбувалися в Німеччині. Так, у січні 2025 року чоловік напав на групу дітей, яких вивели в парк вихователі дитячого садка.

А влітку 2024 року в Баварії прямо в прямому ефірі на площі міста Мангейм чоловік напав на представника партії АдН. Також він зарізав поліцейського, який намагався його зупинити. Після виявилося, що нападником був 25-річний уродженець Афганістану, який дев'ять років прожив у Німеччині.