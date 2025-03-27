Пятеро раненых: неизвестный с ножом напал на детей в центре Амстердама

Подозреваемого арестовали. В полиции заявляют, что его мотивы неизвестны.

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Неизвестный набросился с ножом на подростков в центре Амстердама. Инцидент произошел на улице Синт-Николасстраат, недалеко от площади Дам. Так что спасательному вертолету пришлось садиться прямо у ратуши. Об этом сообщает AT5.

Неизвестный панил пятерых прохожих в Амстердаме

Полиция сообщила, что подозреваемый арестован. Часть города оцеплена, трамваи прекратили движение, а заседание городского совета в ратуше было прервано.

Свидетели рассказали, что мужчина в капюшоне сначала ударил ножом в спину пожилую женщину, которая проходила мимо. Потом набросился на пару подростков.

"В настоящее время у нас нет информации о причине или мотиве инцидента с ножевым ранением", — заявили в полиции Амстердама.

Некоторые свидетели заявляют, что нападавший был ранен при задержании.

Неизвестный в Амстердаме ранил пять человек, прежде, чем его задержали Фото: Скриншот

Напомним, подобные инциденты уже происходили в Германии. Так, в январе 2025 года мужчина напал на группу детей, которых вывели в парк воспитатели детского сада.

А летом 2024 года в Баварии прямо в прямом эфире на площади города Мангейм мужчина напал на представителя партии АдГ. Также он зарезал полицейского, который пытался его остановить. После оказалось, что нападавшим был 25-летний уроженец Афганистана, который девять лет прожил в Германии.