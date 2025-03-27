Пятеро раненых: неизвестный с ножом напал на детей в центре Амстердама
Подозреваемого арестовали. В полиции заявляют, что его мотивы неизвестны.
Неизвестный набросился с ножом на подростков в центре Амстердама. Инцидент произошел на улице Синт-Николасстраат, недалеко от площади Дам. Так что спасательному вертолету пришлось садиться прямо у ратуши. Об этом сообщает AT5.
Полиция сообщила, что подозреваемый арестован. Часть города оцеплена, трамваи прекратили движение, а заседание городского совета в ратуше было прервано.
Свидетели рассказали, что мужчина в капюшоне сначала ударил ножом в спину пожилую женщину, которая проходила мимо. Потом набросился на пару подростков.
"В настоящее время у нас нет информации о причине или мотиве инцидента с ножевым ранением", — заявили в полиции Амстердама.
Некоторые свидетели заявляют, что нападавший был ранен при задержании.
Напомним, подобные инциденты уже происходили в Германии. Так, в январе 2025 года мужчина напал на группу детей, которых вывели в парк воспитатели детского сада.
А летом 2024 года в Баварии прямо в прямом эфире на площади города Мангейм мужчина напал на представителя партии АдГ. Также он зарезал полицейского, который пытался его остановить. После оказалось, что нападавшим был 25-летний уроженец Афганистана, который девять лет прожил в Германии.