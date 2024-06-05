Второй раз за 6 дней: в немецком Мангейме напали с ножом на политика c антиисламскими взглядами

Представитель крайне правой партии оказался в больнице. 31 мая мужчина в прямом эфире набросился с ножом на участников антиисламского митинга.

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В последние недели в Германии участились нападения на политических деятелей. Уже во второй раз за шесть дней нападения с ножом происходят в Мангейме, третьем по величине городе в земле Баден-Вюртемберг. В этот раз о нападении на своего кандидата сообщила крайне правая партия "Альтернатива для Германии", которая известна своими антиисламскими взглядами. Об этом пишет DW.

Кандидат в местные советы от "АдГ" подвергся нападению с ножом поздно вечером во вторник, сообщили представители партии 5 июня.

Политик получил множественные ранения и сейчас находится в больнице. Нападавший был арестован. В полиции сказали, что сделают заявление позже.

В партии же уточнили, что кандидат пытался остановить человека, который пытался снять предвыборный плакат его партии, в итоге на него напали с ножом.

Инцидент произошел всего через несколько дней после еще одного ножевого нападения в том же городе, когда во время демонстрации антиисламской группы Pax Europa был убит полицейский.

Напомним, нападение произошло 31 мая, когда на главной площади только начинался митинг, но прямая трансляция в соцсетях уже велась. На организаторов митинга внезапно напал молодой мужчина с ножом. Он успел ранить несколько человек, прежде чем вмешалась полиция.

Нападение 31 мая транслировалось в прямом эфире Фото: Скриншот

Не разобравшись, полицейский оттащил мужчину, который пытался остановить нападавшего. И тогда он бросился на правоохранителя и нанес ему несколько ударов в шею, прежде, чем в него выстрелил другой полицейский.

29-летний раненый полицейский умер в больнице 2 июня. Пятеро раненых получили медицинскую помощь.

Митинг в память о погибшем полицейском

Выяснилось, что на участников митинга напал 25-летний уроженец Афганистана, который девять лет прожил в Германии. Он ранен и остается в больнице.

До нападения 31 мая у него не было судимостей и конфликтов с полицией. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и пяти случаях причинения тяжких телесных повреждений. Сообщается, что одной из жертв стал политик и критик ислама, 59-летний Михаэль Штюрценбергер.