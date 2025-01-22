В Германии неизвестный с ножом напал на детей в парке: двое погибших

Жестокое нападение произошло в парке баварского города Ашаффенбург. Один из погибших пытался остановить нападавшего.

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Неизвестный с ножом напал на детей в городском парке старинного баварского города Ашаффенбург возле Франкфурта. Погибли ребенок и взрослый, который пытался остановить нападавшего. Сам он был задержан при попытке сбежать. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нападавший следил за группой детей из детского сада

По данным полиции, жестокое нападение произошло около 11.45 в городском парке Шонталь.

Сообщается, что воспитатели детского сада Ашаффенбурга гуляли в парке с пятью маленькими детьми. Нападавший следил за этой группой. Воспитатели заметили его и направились к выходу вместе с малышами. И в этот момент мужчина бросился на детей. Один из воспитателей получил тяжелые ранения и находится в больнице, у второго – нервный срыв.

Местные СМИ сообщают, что в результате нападения пострадали пять человек. Погиб двухлетний мальчик, еще один получил тяжелые ранения. Также погиб 41-летний мужчина, который пытался остановить нападавшего. Его личность не раскрывается, как и имя нападавшего — про него известно, что он 28-летний уроженец Афганистана.

Место нападения Фото: Main-Echo

Он пытался скрыться, побежав в сторону вокзала, который находится рядом, но полиция его задержала, остановив движение поездов. Других подозреваемых нет. Нападавший был один.

В ноябре полиция классифицировала часть парка Шонталь в центре города Ашаффенбург, как "опасное место" из-за роста "преступлений, связанных с наркотиками", в число которых, как сообщается, входили грабежи и нападения.

Этот район усиленно патрулировала полиция, поэтому подозреваемого удалось задержать так быстро.

Напомним, в Германии участились случаи нападения с ножом. Так, летом 2024 года в Баварии прямо в прямом эфире на площади города Мангейм мужчина напал на представителя партии АдГ. Также он зарезал полицейского, который пытался его остановить. После оказалось, что нападавшим был 25-летний уроженец Афганистана, который девять лет прожил в Германии.

А 20 декабря в Магдебурге, уроженец Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке на автомобиле.