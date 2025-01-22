В Германии неизвестный с ножом напал на детей в парке: двое погибших
Жестокое нападение произошло в парке баварского города Ашаффенбург. Один из погибших пытался остановить нападавшего.
Неизвестный с ножом напал на детей в городском парке старинного баварского города Ашаффенбург возле Франкфурта. Погибли ребенок и взрослый, который пытался остановить нападавшего. Сам он был задержан при попытке сбежать. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным полиции, жестокое нападение произошло около 11.45 в городском парке Шонталь.
Сообщается, что воспитатели детского сада Ашаффенбурга гуляли в парке с пятью маленькими детьми. Нападавший следил за этой группой. Воспитатели заметили его и направились к выходу вместе с малышами. И в этот момент мужчина бросился на детей. Один из воспитателей получил тяжелые ранения и находится в больнице, у второго – нервный срыв.
Местные СМИ сообщают, что в результате нападения пострадали пять человек. Погиб двухлетний мальчик, еще один получил тяжелые ранения. Также погиб 41-летний мужчина, который пытался остановить нападавшего. Его личность не раскрывается, как и имя нападавшего — про него известно, что он 28-летний уроженец Афганистана.
Он пытался скрыться, побежав в сторону вокзала, который находится рядом, но полиция его задержала, остановив движение поездов. Других подозреваемых нет. Нападавший был один.
В ноябре полиция классифицировала часть парка Шонталь в центре города Ашаффенбург, как "опасное место" из-за роста "преступлений, связанных с наркотиками", в число которых, как сообщается, входили грабежи и нападения.
Этот район усиленно патрулировала полиция, поэтому подозреваемого удалось задержать так быстро.
Напомним, в Германии участились случаи нападения с ножом. Так, летом 2024 года в Баварии прямо в прямом эфире на площади города Мангейм мужчина напал на представителя партии АдГ. Также он зарезал полицейского, который пытался его остановить. После оказалось, что нападавшим был 25-летний уроженец Афганистана, который девять лет прожил в Германии.
А 20 декабря в Магдебурге, уроженец Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке на автомобиле.