У Німеччині невідомий із ножем напав на дітей у парку: двоє загиблих

Жорстокий напад стався в парку баварського міста Ашаффенбург. Один із загиблих намагався зупинити нападника.

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Невідомий із ножем напав на дітей у міському парку старовинного баварського міста Ашаффенбург біля Франкфурта. Загинули дитина і дорослий, який намагався зупинити нападника. Сам він був затриманий під час спроби втекти. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нападник стежив за групою дітей із дитячого садка

За даними поліції, жорстокий напад стався близько 11.45 у міському парку Шонталь.

Повідомляється, що вихователі дитячого садка Ашаффенбурга гуляли в парку з п'ятьма маленькими дітьми. Нападник стежив за цією групою. Вихователі помітили його і попрямували до виходу разом із малюками. І в цей момент чоловік кинувся на дітей. Один із вихователів дістав важкі поранення і перебуває в лікарні, у другого — нервовий зрив.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок нападу постраждали п'ятеро людей. Загинув дворічний хлопчик, ще один отримав важкі поранення. Також загинув 41-річний чоловік, який намагався зупинити нападника. Його особа не розкривається, як і ім'я нападника — про нього відомо, що він 28-річний уродженець Афганістану.

Місце нападу Фото: Main-Echo

Він намагався втекти, побігши в бік вокзалу, який розташований поруч, але поліція його затримала, зупинивши рух поїздів. Інших підозрюваних немає. Нападник був один.

У листопаді поліція класифікувала частину парку Шонталь у центрі міста Ашаффенбург як "небезпечне місце" через зростання "злочинів, пов'язаних із наркотиками", до числа яких, як повідомляється, входили грабежі та напади.

Цей район посилено патрулювала поліція, тому підозрюваного вдалося затримати так швидко.

Нагадаємо, у Німеччині почастішали випадки нападу з ножем. Так, влітку 2024 року в Баварії прямо в прямому ефірі на площі міста Мангейм чоловік напав на представника партії АдН. Також він зарізав поліцейського, який намагався його зупинити. Після виявилося, що нападником був 25-річний уродженець Афганістану, який дев'ять років прожив у Німеччині.

А 20 грудня в Магдебурзі, уродженець Саудівської Аравії в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку на автомобілі.