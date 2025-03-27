Знайшли мертвим у парку: в Іспанії загинув 13-річний українець, — ЗМІ

Хлопець вийшов з дому ввечері 23 березня та не повернувся. Наступного дня правоохоронці знайшли в місцевому парку його тіло.

Related video

В понеділок в парку міста Бадахоса в Іспанії знайшли тіло 13-річного українського підлітка, який зник напередодні. Проведений 25 березня розтин показав, що смерть настала після падіння, повідомляє 20minutos.

Слідство не виявило причетності до трагедії третіх сторін. Правоохоронці припустили, що хлопець стрибнув з пам'ятника в парку, пишуть журналісти.

Український підліток загинув в Іспанії Фото: elDiario

Про зникнення неповнолітнього українця повідомила до Національної поліції Іспанії його родина вранці 24 березня. Рідні розповіли, що хлопець вийшов із дому без документів, грошей і ключів. Того ж дня близько 19:00 його тіло знайшли в парку в центрі Бадахоса, пише el Diario.

Мати розповіла ЗМІ, що хлопець вийшов із дому без документів, грошей і ключів 23 березня близько 17:30. Відтоді родина нічого не знала про його місцеперебування.

Загиблий український підліток приїхав до Іспанії після початку повномасштабного вторгнення РФ до України та відтоді жив із матір'ю в Бадахосі, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 26 березня посольство США у Вільнюсі повідомило, що четверо американських військовослужбовців зникли під час навчань у Литві. ЗМІ припустили, що вони могли загинути.

"Українська правда" із посиланням на поліцію Києва 18 березня писала, що від важких опіків помер 12-річний хлопчик, який отримав удар струмом, коли виліз на дах електрички в столиці.