Помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом на даху електрички в Києві

Підліток отримав ураження струмом п'ять днів тому. Його шпиталізували із опіками.

Related video

У столичній лікарні помер 12-річний хлопчик, який виліз на електропотяг і отримав ураження струмом. Про це пише "Українська правда" із посиланням на поліцію Києва.

Трагічний випадок стався 13 березня на станції "Київ-Волинський". Підліток виліз на дах електрички "Київ-Козятин". Але коли він переміщався по даху між вагонами, його вдарило струмом.

Дитину госпіталізували у непритомному стані та з важкими опіками.

Нагадаємо, трагічні випадки загибелі дітей внаслідок удару струмом уже траплялися в різних містах України. Так, 9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга: один загинув на місці, а інший помер у лікарні.

У грудні 2024 року двоє підлітків віком 14 і 15 років вилізли на дах вантажного потяга на Рівненщині і загинули на місці від удару струмом.

Правоохоронці та рятувальники неодноразово наголошували: будь-які розваги на залізниці — смертельно небезпечні.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент на залізниці, який стався 13 березня.