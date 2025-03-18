Умер 12-летний мальчик, которого ударило током на крыше электрички в Киеве

Подросток получил поражение током пять дней назад. Его госпитализировали с ожогами.

Related video

В столичной больнице умер 12-летний мальчик, который вылез на электропоезд и получил поражение током. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на полицию Киева.

Трагический случай произошел 13 марта на станции "Киев-Волынский". Подросток вылез на крышу электрички "Киев-Козятин". Но когда он перемещался по крыше между вагонами, его ударило током.

Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии и с тяжелыми ожогами.

Напомним, трагические случаи гибели детей в результате удара током уже случались в разных городах Украины. Так, 9 марта в Одессе двое подростков в возрасте 13 и 16 лет залезли на грузовой вагон поезда: один погиб на месте, а другой скончался в больнице.

В декабре 2024 года двое подростков в возрасте 14 и 15 лет вылезли на крышу грузового поезда в Ровенской области и погибли на месте от удара током.

Правоохранители и спасатели неоднократно подчеркивали: любые развлечения на железной дороге — смертельно опасны.

Напомним, Фокус писал об инциденте на железной дороге, который произошел 13 марта.