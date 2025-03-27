Нашли мертвым в парке: в Испании погиб 13-летний украинец, — СМИ

Парень вышел из дома вечером 23 марта и не вернулся. На следующий день правоохранители нашли в местном парке его тело.

Related video

В понедельник в парке города Бадахоса в Испании нашли тело 13-летнего украинского подростка, который пропал накануне. Проведенное 25 марта вскрытие показало, что смерть наступила после падения, сообщает 20minutos.

Следствие не выявило причастности к трагедии третьих сторон. Правоохранители предположили, что парень прыгнул с памятника в парке, пишут журналисты.

Украинский подросток погиб в Испании Фото: elDiario

Об исчезновении несовершеннолетнего украинца сообщила в Национальную полицию Испании его семья утром 24 марта. Родные рассказали, что парень вышел из дома без документов, денег и ключей. В тот же день около 19:00 его тело нашли в парке в центре Бадахоса, пишет el Diario.

Мать рассказала СМИ, что парень вышел из дома без документов, денег и ключей 23 марта около 17:30. С тех пор семья ничего не знала о его местонахождении.

Погибший украинский подросток приехал в Испанию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор жил с матерью в Бадахосе, сообщают журналисты.

Напомним, 26 марта посольство США в Вильнюсе сообщило, что четверо американских военнослужащих пропали во время учений в Литве. СМИ предположили, что они могли погибнуть.

"Украинская правда" со ссылкой на полицию Киева 18 марта писала, что от тяжелых ожогов умер 12-летний мальчик, который получил удар током, когда вылез на крышу электрички в столице.