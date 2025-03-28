Кошмарний досвід: сім'я опинилася на даху хмарочоса під час землетрусу в Таїланді (відео)

Серія підземних поштовхів у Таїланді змусила хмарочос розгойдуватися, а воду з панорамного басейну вихлюпуватися на вулицю внизу. Люди, які в цей момент опинилися на даху, були в жаху.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Землетрус вихлюпував воду з басейнів

На М'янму і Таїланд обрушився потужний землетрус магнітудою 7,7 бала. У соцмережах з'явилося безліч відеороликів, на яких видно, як басейни на дахах висотних будівель у Бангкоку вихлюпують потоки води просто на вулицю і на людей, що розбігаються.

Але дехто з туристів і місцевих жителів у цей момент опинився на дахах самих хмарочосів, або в басейнах, абсолютно безпорадні й приголомшені підземними поштовхами. На одному відео плавці чіпляються за бортики басейну, боячись вибратися з басейну. На іншому, сім'я з маленькими дітьми ховається за скляною стіною, коли від потужних поштовхів у панорамному басейні здіймаються хвилі і заливають усю терасу.

Сім'я опинилася на даху хмарочоса під час землетрусу

На інших кадрах видно, як вода каскадом ллється з високих скляних хмарочосів, які стрясає землетрус.

Землетрус у Бангкоку

За даними влади Таїланду, під час обвалення хмарочоса, що будується, загинули щонайменше троє людей, а близько 90 опинилися під завалами.

Геологічна служба США і німецький Центр геологічних наук GFZ повідомили, що землетрус стався на глибині 6,2 милі під поверхнею, а через 12 хвилин у цьому районі стався другий землетрус магнітудою 6,4.

Сила підземних поштовхів призвела до обвалення мечеті в місті Мандалай у М'янмі, розташованому недалеко від епіцентру землетрусу, внаслідок чого, за повідомленнями, загинули щонайменше десять осіб. Також частково було зруйновано колишній королівський палац.

Землетрус також відчули на собі багато районів сусіднього Таїланду. У Бангкоку, де проживає понад 17 мільйонів осіб, багато з яких живуть у багатоповерхових будинках, було оголошено надзвичайний стан.

У регіоні Сагайн на південний захід від Мандалая в М'янмі звалився 90-річний міст, а також було пошкоджено деякі ділянки шосе, що з'єднує Мандалай і найбільше місто М'янми Янгон.

У М'янмі обвалився міст Фото: Соцмережi

За даними пекінського агентства з сейсмології, підземні поштовхи також відчувалися в південно-західній провінції Китаю Юньнань. Магнітуда поштовхів становила 7,9.

Землетруси в М'янмі трапляються доволі часто: за даними Геологічної служби США, у період із 1930 до 1956 року поблизу розлому Сагайн, що проходить із півночі на південь через центр країни, сталося шість сильних землетрусів магнітудою 7,0 і більше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про землетрус у Таїланді. Кількість жертв все ще не встановлено.