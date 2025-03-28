Землетрясение в Бангкоке: тысячи литров воды из бассейнов на небоскребах обрушились на людей (видео)

Тысячи литров воды из бассейнов на крышах отелей обрушились на улицы в результате мощного землетрясения в Бангкоке магнитудой 7,7 баллов. В сетях появляются кадры потопа, смывающего людей.

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Землетрясение сотрясало здания в сотнях миль от эпицентра в Мьянме, сообщила газета The New York Times.

В сети появились кадры потопа, смывающего людей на улицах. Роскошные отели резко покачнулись, а их бассейны на крышах превратились в каскадные водопады, обрушив потоки воды с высоты 60 этажей, описали происходящее в Бангкоке журналисты издания Journee Mondiale.

"Я была в Sky Bar и неожиданно все затряслось. Вода в бассейне начала подниматься, словно океанская волна", — говорит туристка Эмма Салливан, которая находилась в отеле Lebua State Tower.

Число погибших в близлежащем мьянмарском городе Мандалай возросло до 20 человек, не менее 300 человек получили ранения. В Бангкоке от стихии погибли три человека. Минимум 90 человек считаются пропавшими без вести на месте обрушения одного из высотных зданий.

Землетрясение в Бангкоке унесло жизни более 20 человек

"Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер, — сказал журналистам доктор Чжо Зин.

Землетрясения такого масштаба редки на материковой части Юго-Восточной Азии. В последнее столетие в Мьянме или ее окрестностях произошло всего три землетрясения магнитудой 7,7 или выше. Последнее мощное землетрясение произошло в 1988 году недалеко от границы страны с Китаем.

Отметим, что после мощного землетрясения в столице Таиланда Бангкоке обвалился многоэтажный дом. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме.

Ученые выяснили, что солнечная активность является причиной сейсмической активности на Земле. Повішенная температура меняет давление на литосферные плиты в коре Земли.