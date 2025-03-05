Наша планета содрогается из-за активности Солнца: что выяснили ученые

Исследование показывает неожиданную связь между активностью нашей звезды и сейсмической активность на Земле.

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Солнечная активность, когда на Солнце возникает много солнечных пятен, провоцирующих вспышки в виде выбросов излучения, энергии и тепла, вызывает сейсмическую активность на Земле, как выяснили ученые. Исследование опубликовано Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, солнечное тепло приводит к изменению температуры на Земле, что, в свою очередь, может влиять на свойства горных пород и движение подземных вод. Изменение температуры может сделать горные породы более хрупкими, что может привести к их разрушению. Изменение в количестве осадков и таянии снега может изменить давление на границы литосферных плит в коре Земли. Хотя эти факторы, возможно, и не являются основными движущими силами землетрясений, они все равно играют важную роль, которая может помочь предсказать сейсмическую активность, говорят ученые.

Наша планета имеет твердую оболочку в виде коры, верхняя часть которой разделена на литосферные плиты. Движение плит их столкновение приводит к появлению землетрясений. Но ученые до сих пор не могут хорошо прогнозировать сейсмическую активность, ведь существует много переменных, которые стоит учитывать, а сам процесс, приводящий к подземным толчкам является сложным и продолжительным.

Авторы нового исследования обнаружили неожиданную связь между активностью солнечных пятен (регионов с сильным магнитным полем, где возникают солнечные вспышки в результате перестройки линий этого поля) и сейсмической активностью на Земле.

Активность солнечных пятен растет и снижается во время солнечного максимума и солнечного минимума. Это периоды высокой и низкой активности Солнца соответственно, в течение 11-летнего цикла.

Вор время солнечного максимума, увеличивается количество излучения и тепла Солнца, которые поступают на Землю. Это приводит к небольшому повышению температуры на нашей планете примерно на 0,1–0,2 градуса Цельсия.

Ученые провели математические расчеты с помощью показателей активности солнечных пятен и температуры на Земле, и они показали, что связь между солнечной активностью и сейсмической активностью на Земле все же существует.

Результаты показывают, что внедрение показателей изменения температуры повышают точность прогнозов появления землетрясений в верхней части коры Земли. Поскольку это слой планеты, на который больше всего влияют температура атмосферы и круговорот воды, изменения в нем сильнее всего влияют на верхнюю часть коры, говорят ученые.

Новое открытие предоставляет еще одну переменную, которую можно учитывать в моделях прогнозирования землетрясений.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели "ядро" вспышки на Солнце и раскрыли физику мощного взрыва. Ультрафиолетовый телескоп на борту солнечного зонда Aditya-L1 запечатлел беспрецедентные подробности солнечной вспышки.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили множество странных объектов во Вселенной в виде круга. Их удалось обнаружить с помощью мощного радиотелескопа.