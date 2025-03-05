Наша планета здригається через активність Сонця: що з'ясували вчені

Дослідження показує несподіваний зв'язок між активністю нашої зірки та сейсмічною активністю на Землі.

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Сонячна активність, коли на Сонці виникає багато сонячних плям, що провокують спалахи у вигляді викидів випромінювання, енергії і тепла, спричиняє сейсмічну активність на Землі, як з'ясували вчені. Дослідження опубліковано Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, сонячне тепло призводить до зміни температури на Землі, що, своєю чергою, може впливати на властивості гірських порід і рух підземних вод. Зміна температури може зробити гірські породи більш крихкими, що може призвести до їх руйнування. Зміна в кількості опадів і таненні снігу може змінити тиск на межі літосферних плит у корі Землі. Хоча ці фактори, можливо, і не є основними рушійними силами землетрусів, вони все одно відіграють важливу роль, що може допомогти передбачити сейсмічну активність, кажуть учені.

Наша планета має тверду оболонку у вигляді кори, верхня частина якої розділена на літосферні плити. Рух плит їхнє зіткнення призводить до появи землетрусів. Але вчені досі не можуть добре прогнозувати сейсмічну активність, адже існує багато змінних, які варто враховувати, а сам процес, що призводить до підземних поштовхів, є складним та тривалим.

Автори нового дослідження виявили несподіваний зв'язок між активністю сонячних плям (регіонів із сильним магнітним полем, де виникають сонячні спалахи внаслідок перебудови ліній цього поля) і сейсмічною активністю на Землі.

Активність сонячних плям зростає і знижується під час сонячного максимуму і сонячного мінімуму. Це періоди високої та низької активності Сонця відповідно, протягом 11-річного циклу.

Під час сонячного максимуму збільшується кількість випромінювання і тепла Сонця, які надходять на Землю. Це призводить до невеликого підвищення температури на нашій планеті приблизно на 0,1-0,2 градуса Цельсія.

Вчені провели математичні розрахунки за допомогою показників активності сонячних плям і температури на Землі, і вони показали, що зв'язок між сонячною активністю та сейсмічною активністю на Землі все ж таки існує.

Результати показують, що впровадження показників зміни температури підвищують точність прогнозів появи землетрусів у верхній частині кори Землі. Оскільки це шар планети, на який найбільше впливають температура атмосфери та кругообіг води, зміни в ньому найсильніше впливають на верхню частину кори, кажуть учені.

Нове відкриття надає ще одну змінну, яку можна враховувати в моделях прогнозування землетрусів.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше побачили "ядро" спалаху на Сонці і розкрили фізику потужного вибуху. Ультрафіолетовий телескоп на борту сонячного зонда Aditya-L1 зафіксував безпрецедентні подробиці сонячного спалаху.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили безліч дивних об'єктів у Всесвіті у вигляді кола. Їх вдалося виявити за допомогою потужного радіотелескопа.