Привиди Всесвіту: астрономи виявили багато дивних круглих об'єктів у космосі (фото)

За допомогою радіотелескопів, які бачать радіосигнали, а не світло, вчені виявили, що космос наповнений безліччю кіл.

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Радіоастрономи можуть побачити те, що неможливо побачити неозброєним оком, адже радіотелескопи реєструють не світло, а радіосигнали. У підсумку вчені за допомогою радіотелескопа ASKAP виявили багато дивних круглих об'єктів у космосі, деякі з яких раніше ніхто не бачив. Вони є, як кажуть науковці, "привидами" Всесвіту, адже ці радіоджерела дуже слабкі і кожне з них має унікальні фізичні властивості. Що саме виявили астрономи? Про це пише ScienceAlert.

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Деякі з об'єктів, побачених радіотелескопом ASKAP Фото: ScienceAlert

Примарне кільце Kyklos і об'єкт WR16 показують оточення рідкісних і незвичайних об'єктів під назвою зірки Вольфа-Райє. Коли у деяких великих зірок закінчується паливо для термоядерного синтезу, вони стають нестабільними, роздуваються і починають пульсувати. Це зірки Вольфа-Райє. У цей час вони скидають свої зовнішні шари, які можуть утворювати кільцеві структури навколо зірок.

Примарне кільце Kyklos (ліворуч) і об'єкт WR16 (праворуч) Фото: ScienceAlert

Stingray 1, Perun, Ancora і Unicycle — це залишки наднової, які також являють собою кільцеві структури. Коли у зірок закінчується паливо для термоядерного синтезу, вони починають стискатися під дією своєї гравітації, що призводить до вибуху, відомого як наднова. Ударна хвиля формує з речовини померлої зірки залишок наднової.

Stingray 1, Perun, Ancora і Unicycle — це залишки наднової Фото: ScienceAlert

Ще один залишок наднової Teleios має майже ідеально круглу форму. Цей унікальний об'єкт ніколи раніше не бачили астрономи. Також астрономи виявили залишок наднової Diprotodon, який є одним із найбільших подібних об'єктів.

Залишок наднової Teleios має майже ідеально круглу форму Фото: ScienceAlert

Lagotis — ще один об'єкт, який може показати, як нові дані радіотелескопа телескопа можуть перекласифікувати раніше виявлені об'єкти. Відбивна туманність VdB-80 була помічена раніше в площині нашої галактики Чумацький Шлях. Світло, яке ми бачимо, було випущене прилеглими зірками, а потім відбите від прилеглої хмари газу і пилу. Але за допомогою нових даних ASKAP астрономи змогли виявити пов'язану хмару іонізованого водню, де зоряна енергія змусила газоподібну матерію втратити свої електрони.

Лаготіс Фото: ScienceAlert

ASKAP також може бачити об'єкти за межами нашої галактики, наприклад, галактики "радіокільця". Коли астрономи використовують видиме світло, щоб дивитися на зірки в такій галактиці, вони бачать досить простий диск. Але в радіосвітлі астрономи бачать кільце. І нарешті астрономи побачили дивні радіокола, новий клас об'єктів з невідомим походженням, які видно тільки в радіосвітлі.

Галактика "радіокільце" (ліворуч) і дивне радіоколо (праворуч) Фото: ScienceAlert

Фокус уже писав про те, що астрономи з'ясували, яким чином і коли вода заповнила Всесвіт. Виявилося, що не обійшлося без вибухів найперших зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили один із секретів незвичайного об'єкта недалеко від Землі, який являє собою або гігантську планету, або не зовсім зірку.