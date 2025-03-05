Астрономы впервые увидели "ядро" вспышки на Солнце: раскрыта физика мощного взрыва (фото)

Ультрафиолетовый телескоп на борту солнечного зонда Aditya-L1 запечатлел беспрецедентные подробности солнечной вспышки.

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Индийский космический аппарат для изучения Солнца Aditya-L1 запечатлел одну из самых ярких и мощных вспышек на Солнце в новых подробностях. С помощью своих приборов солнечный зонд сделал первое в истории изображение "ядра" вспышки на Солнце в нижней части атмосферы нашей звезды. Это наблюдение знаменуют собой важный шаг вперед в понимании активности Солнца и ее влияния на Землю. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Космический аппарат Aditya-L1 был запущен в космос в сентябре 2023 года и в январе 2024 года он оказался в точке Лагранжа L1 системы Земля – Солнце на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты. Это положение позволяет индийскому зонду непрерывно наблюдать за проявлениями активности Солнца, в частности за солнечными вспышками.

Космический аппарат Aditya-L1 был запущен в космос в сентябре 2023 года и в январе 2024 года он оказался в точке Лагранжа L1 системы Земля – Солнце на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты Фото: space.com

Солнечная вспышка — это интенсивный выброс энергии из атмосферы нашей звезды. Вспышки происходят в регионах, где линии магнитного поля Солнца становятся запутанными, что приводит к мощным взрывам, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Во время солнечной вспышки энергия высвобождается в виде излучения и высокоэнергетических заряженных частиц.

Во время солнечной вспышки область Солнца, которая ее создает, становится ярче в ультрафиолетовом диапазоне света. Приборы зонда Aditya-L1 анализируют эти вспышки, а также области их возникновения, что позволяет лучше понять, как энергия Солнца распространяется через различные слои звезды.

По словам астрономов, 22 февраля 2024 года ультрафиолетовый телескоп SUIT, установленный на зонде Aditya-L1, увидел очень мощную вспышку на Солнце класса Х6.3. К классу Х астрономы относят самые мощные выбросы энергии на нашей звезде.

Ультрафиолетовый телескоп SUIT, установленный на зонде Aditya-L1, увидел очень мощную вспышку на Солнце класса Х6.3 Фото: space.com

Телескоп SUIT впервые наблюдал солнечную вспышку в ультрафиолетовом диапазоне длин волн света от 200 до 400 нанометров. Раньше астрономы не могли увидеть вспышки в таком диапазоне, ведь не было специальных космических телескопов, ориентированных на этот диапазон длин волн.

Так выглядят вспышки на Солнце в других диапазонах длин волн света Фото: NASA

Результаты исследования показали, что повышение яркости в нижних слоях атмосферы Солнца из-за вспышки было напрямую связано с повышением температуры во внешней короне нашей звезды. Это подтвердило теорию о том, что энергия, высвобождаемая солнечной вспышкой, распространяется через различные слои атмосферы Солнца. Это дает новое понимание сложной физики, ответственной солнечные взрывы. По словам ученых, впервые была получена полная картина процессов, которые происходят в различных слоях атмосферы Солнца во время вспышки.

Как уже писал Фокус, в конце февраля на Солнце возникла мощная вспышка класса Х2.0, которая привела к отключению радиосвязи на большой территории нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что частный лунный модуль прислал из космоса удивительные фотографии Луны и Земли. Посадочный модуль Resilience продолжает свое путешествие, чтобы приземлиться на Луне, и теперь известна дата посадки.