Землетрус у Бангкоку: тисячі літрів води з басейнів на хмарочосах обрушилися на людей (відео)

Тисячі літрів води з басейнів на дахах готелів обрушилися на вулиці внаслідок потужного землетрусу в Бангкоку магнітудою 7,7 балів. У мережах з'являються кадри потопу, що змиває людей.

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Землетрус стрясав будівлі за сотні миль від епіцентру в М'янмі, повідомила газета The New York Times.

У мережі з'явилися кадри потопу, що змиває людей на вулицях. Розкішні готелі різко похитнулися, а їхні басейни на дахах перетворилися на каскадні водоспади, обрушивши потоки води з висоти 60 поверхів, описали те, що відбувається в Бангкоку журналісти видання Journee Mondiale.

"Я була в Sky Bar і несподівано все затряслося. Вода в басейні почала підніматися, немов океанська хвиля", — каже туристка Емма Салліван, яка перебувала в готелі Lebua State Tower.

Кількість загиблих у прилеглому м'янмарському місті Мандалай зросла до 20 осіб, щонайменше 300 осіб дістали поранення. У Бангкоку від стихії загинули три людини. Щонайменше 90 осіб вважаються зниклими безвісти на місці обвалення однієї з висотних будівель.

Землетрус у Бангкоку забрав життя понад 20 осіб

"Постраждалих стає дедалі більше, але у нас не вистачає лікарів і медсестер, — сказав журналістам доктор Чжо Зін.

Землетруси такого масштабу рідкісні на материковій частині Південно-Східної Азії. В останнє століття в М'янмі або її околицях сталося всього три землетруси магнітудою 7,7 або вище. Останній потужний землетрус стався 1988 року недалеко від кордону країни з Китаєм.

Зазначимо, що після потужного землетрусу в столиці Таїланду Бангкоку обвалився багатоповерховий будинок. Епіцентр землетрусу знаходився в М'янмі.

Учені з'ясували, що сонячна активність є причиною сейсмічної активності на Землі. Підвищена температура змінює тиск на літосферні плити в корі Землі.