Розкрито секрет суперсильного землетрусу в М'янмі: що спричинило катастрофічний зсув

28 березня місто Мандалай у М'янмі стало епіцентром потужного землетрусу, який відчувався навіть у Бангкоку і Таїланді. За оцінками експертів, унаслідок катастрофічного землетрусу загинуло понад 3000 осіб, ще тисячі дістали поранення.

Related video

Про це пише IFLScience.

Рятувальні роботи та ліквідація наслідків катастрофічного землетрусу все ще тривають серед будівель, що обвалилися, і зруйнованих доріг, а геологи намагаються розібратися, що саме зробило землетрус у М'янмі настільки руйнівним.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що землетрус стався вздовж розлому Сагаїнг і став не тільки надінтенсивним, але, на думку вчених, також неймовірно швидко і далеко поширився. За словами сейсмолога з Центру геонаук імені Гельмгольца Фредеріка Тілманна, все це вказує на те, що сейсмічна подія була "суперзсувним землетрусом".

Зазначимо, що цей тип землетрусу характеризується тим, що розлом утворюється швидше, ніж створювані ним сейсмічні хвилі можуть проходити через породу. Це призводить до накопичення і сильного вивільнення енергії. За словами Тілманна, землетрус у М'янмі, по суті, еквівалентний "надзвуковому реактивному літаку". Вчений також зазначає, що це може пояснити, чому поштовхи землетрусу відчувалися на відстані понад 1000 кілометрів, наприклад, у столиці Таїланду.

Як правило, події суперзсуву надзвичайно рідкісні, проте вони стають частішими під час більших землетрусів. Тілманн з командою розглянули дані землетрусу магнітудою 7,7 і виявили щось цікаве: розрив, що поширюється на південь, прискорюється до швидкості ~5 км/с, що набагато швидше за швидкість зсувної хвилі — дані вказують на наявність суперзрушення.

Учені також виявили, що загальна довжина розриву розлому становила понад 400 кілометрів, а пізніший аналіз ученого з Кембридзького університету показав, що розрив, імовірно, міг бути ще довшим — до 500 кілометрів.

За даними Геологічної служби США, на силу землетрусу впливає кілька чинників і одним із них є глибина його епіцентру. Сила поштовхів від землетрусу зменшується зі збільшенням відстані від джерела землетрусу, а тому сила поштовхів на поверхні від підземних поштовхів, що відбуваються на глибині близько 500 кілометрів, є значно меншою, аніж якби той самий землетрус стався на глибині всього 20 кілометрів. Результати аналізу вчених вказують на те, що епіцентр землетрусу в М'янмі був неймовірно неглибоким — всього близько 10 кілометрів під поверхнею. Вчені вважають, це може пояснити те, чому землетрус був таким сильним і руйнівним.

Водночас учені зазначають, що нам ще багато чого належить дізнатися про землетрус у М'янмі, що стався 28 березня. На жаль, подробиці цієї катастрофічної події будуть з'являтися неймовірно повільно.

Раніше Фокус писав про те, що сім'я опинилася на даху хмарочоса під час землетрусу в Таїланді.