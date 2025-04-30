США знайшли "незаконне" місце з рідкоземельними металами: де їх добуватимуть

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запуск глибоководного видобутку корисних копалин, необхідних для виробництва електроніки, прагнучи компенсувати експертні обмеження з боку Китаю.

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За даними CNBC, адміністрація Трампа хоче прискорити видобуток стратегічно важливих корисних копалин, як-от нікель, мідь і рідкісноземельні елементи, з морського дна у водах США та міжнародних водах. Однак це рішення викликало хвилю критики.

Як пояснюють у виданні, глибоководний видобуток корисних копалин може стати вельми прибутковою галуззю, яка знизить залежність великих гірничодобувних підприємств від суші. При цьому вчені попереджають, що вплив глибоководного видобутку на навколишнє середовище важко передбачити.

"Ми засуджуємо спробу цієї адміністрації запустити цю руйнівну індустрію у відкритому морі Тихого океану в обхід процедур Організації Об'єднаних Націй. Це образа принципу багатосторонності та ляпас усім країнам і мільйонам людей у всьому світі", — заявив представник Greenpeace USA Арло Гемфілл.

Як США збираються отримувати копалини

За даними Bloomberg, всупереч вимогам міжнародних регулювальних органів компанія Seabed Miner The Metals Company (TMC) подала заявку на отримання ліцензії США на розробку району Тихого океану, що перебуває під управлінням організації, пов'язаної з ООН.

Дочірня компанія Metals Company у США також подала дві заявки на отримання ліцензій у США на розвідку корисних копалин на великій ділянці Тихого океану між Гаваями і Мексикою під юрисдикцією Міжнародного органу з морського дна (ISA), до складу якого входять 169 країн.

Раніше компанія заявляла, що в червні попросить схвалення ISA, щоб почати видобуток у цьому районі, хоча міжнародний орган ще не ухвалив нормативні акти після більш ніж десятиліття переговорів.

На слуханнях, проведених Комітетом з природних ресурсів Палати представників США, генеральний директор TMC Джерард Баррон назвав глибоководний видобуток корисних копалин перегонами між США і Китаєм за отримання критично важливих корисних копалин.

Зі свого боку старший науковий співробітник дослідницької організації RAND Том ЛаТурретт заявив, що односторонні дії адміністрації Трампа можуть призвести до того, що одна компанія, яка отримала ліцензію Вашингтона, та інша, яка отримала ліцензію ISA, спробують одночасно вести видобуток на одній і тій самій ділянці морського дна.

"Цілком можливо, що держави-члени ISA вважатимуть здобуті США конкреції та продукти незаконними", — припустив ЛаТурретт.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями компанії Govini, посилення Китаєм експортного контролю за критично важливими корисними копалинами може зачепити 78% усіх американських систем озброєння.