78% зброї США постраждає через Китай: дослідники виявили вельми незвичайну причину

Посилення Китаєм експортного контролю за критично важливими корисними копалинами може зачепити понад три чверті ланцюжка поставок зброї в США.

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Про це пише газета South China Morning Post (SCMP) з посиланням на дані компанії Govini, що спеціалізується на інформації про оборонні закупівлі.

Дослідники Govini виявили 80 000 деталей зброї, виготовлених із використанням сурми, галію, германію, вольфраму або телуру. Основним постачальником цих матеріалів у світі є Китай.

Таким чином експортні обмеження Пекіна можуть потенційно зачепити 78% усіх американських систем озброєння.

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"Нещодавні заборони та обмеження Китаю на експорт найважливіших корисних копалин розкрили секрет Полішинеля: незважаючи на політичну риторику, Сполучені Штати принципово залежать від Китаю в плані поставок найважливіших компонентів своїх систем озброєння", — йдеться у звіті компанії.

Нагадаємо, нещодавно Китай призупинив постачання семи рідкоземельних металів і пов'язаних із ними матеріалів, які використовують в оборонній, енергетичній та автомобільній промисловості, як захід у відповідь на підвищення мит на китайські товари президентом США Дональдом Трампом.

Раніше уряд Китаю також відреагував на мита Дональда Трампа, заборонивши авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing. Йдеться про закупівлю літаків і запчастин.