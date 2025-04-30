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Діджитал

Дешеві, але "розумні" дрони Китаю загрожують США: що розробили в КНР (фото)

Китайський мікродрон схожий на термос
Фото: Військове агентство Центрального телебачення Китаю | Китайський мікродрон

Армія Китаю (НВАК) стрімко впроваджує новітні безпілотники на базі штучного інтелекту (ШІ), що вирізняються маневреністю і низькою вартістю, прагнучи отримати перевагу в сучасних військових технологіях.

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Про бойові дрони Китаю пише газета South China Morning Post (SCMP). Як зазначають у виданні, військово-повітряні сили НВАК і Департамент розроблення обладнання Центральної військової комісії проводять випробування, щоб удосконалити недорогі БПЛА для найрізноманітніших завдань.

"Немає єдиного найкращого варіанту — є тільки найкращий варіант для певних сценаріїв", — сказав Чжан Сянбо, консультант зі штучного інтелекту з Гуанчжоу, який спостерігав за випробуваннями.

Мікродрони

Однією з останніх розробок КНР став мікродрон, що має вигляд термосу і важить менше кілограма. Конструкція цього БПЛА дає йому змогу нести вантаж, що вдвічі перевищує його власну вагу. У Китаї стверджують, що це найвищий відомий коефіцієнт корисного навантаження серед дронів у світі.

Повідомляється, що безпілотник має складні ротори та модульні відсіки для корисного навантаження і може використовуватися як для розвідки, так і для атак. Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно.

Китайський мікродрон несе три гранати Fullscreen
Мікродрон несе три гранати

За даними китайських ЗМІ, мікродрон також можна запускати з 35-мм гранатомета, що скорочує час його зльоту і збільшує дальність. Схожий дрон — CH-817, вироблений державною компанією Aerospace CH UAV, — було показано на авіасалоні в Чжухаї 2021 року.

Оптоволоконні дрони

На китайському телебаченні також нещодавно розповідалося про FPV-дрони, керовані оптоволоконними кабелями, які використовуються бригадою НВАК у складі 71-ї групи військ. Ці дрони імітують тактику бою, яка використовується на війні в Україні.

За даними видання, Китай готовий стати лідером у цьому секторі. Лише 2023 року країна виробила понад 350 мільйонів кілометрів оптоволокна, що становило 62,5% від світового обсягу виробництва.

Китайські вчені також заявили про значний прогрес в оптоволоконному зв'язку дронів. Одним із прикладів є SKP-880FM, спільно розроблений Ван Хун'юєм і його дослідницькою групою в Шанхайському університеті Цзяотун і компанією Xuntian Optoelectronics, що базується в Цзясині. Дрон успішно завершив випробувальні польоти на початку цього року.

Дрони-бомбардувальники

Як зазначають у виданні, підрозділи НВАК створюють безпілотники для скидання гранат і мін на основі таких моделей, як Blowfish A2. Це високошвидкісний БПЛА, розроблений компанією Zhuhai Ziyan UAV, здатний запускати вісім мінометних снарядів із повітряним підривом.

Китайський дрон Blowfish A2 Fullscreen
Дрон Blowfish A2

Як зазначають у виданні, ЗСУ були першими, хто почав використовувати важкі безпілотники для скидання модифікованих мін ТМ-62. Вибухову силу таких пристроїв можна порівняти з двома 155-мм артилерійськими снарядами. У Китаю вже є подібні міни і сільськогосподарські дрони, які можна адаптувати для армії.

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За словами Чжана, майбутні випробування, найімовірніше, будуть зосереджені на автономному ухваленні рішень на полі бою і глибшій системній інтеграції.

"Упор НВАК на застосування в реальному світі та економічно ефективні інновації змінює її пріоритети в закупівлях. Це може визначити її перевагу в епоху інтелектуальної війни", — підсумував він.

Нагадаємо, США заявили про розгортання на американській авіабазі Кадена в Японії розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східно-Китайському морі.