Дешеві, але "розумні" дрони Китаю загрожують США: що розробили в КНР (фото)

Армія Китаю (НВАК) стрімко впроваджує новітні безпілотники на базі штучного інтелекту (ШІ), що вирізняються маневреністю і низькою вартістю, прагнучи отримати перевагу в сучасних військових технологіях.

Related video

Про бойові дрони Китаю пише газета South China Morning Post (SCMP). Як зазначають у виданні, військово-повітряні сили НВАК і Департамент розроблення обладнання Центральної військової комісії проводять випробування, щоб удосконалити недорогі БПЛА для найрізноманітніших завдань.

"Немає єдиного найкращого варіанту — є тільки найкращий варіант для певних сценаріїв", — сказав Чжан Сянбо, консультант зі штучного інтелекту з Гуанчжоу, який спостерігав за випробуваннями.

Мікродрони

Однією з останніх розробок КНР став мікродрон, що має вигляд термосу і важить менше кілограма. Конструкція цього БПЛА дає йому змогу нести вантаж, що вдвічі перевищує його власну вагу. У Китаї стверджують, що це найвищий відомий коефіцієнт корисного навантаження серед дронів у світі.

Повідомляється, що безпілотник має складні ротори та модульні відсіки для корисного навантаження і може використовуватися як для розвідки, так і для атак. Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно.

Мікродрон несе три гранати

За даними китайських ЗМІ, мікродрон також можна запускати з 35-мм гранатомета, що скорочує час його зльоту і збільшує дальність. Схожий дрон — CH-817, вироблений державною компанією Aerospace CH UAV, — було показано на авіасалоні в Чжухаї 2021 року.

Оптоволоконні дрони

На китайському телебаченні також нещодавно розповідалося про FPV-дрони, керовані оптоволоконними кабелями, які використовуються бригадою НВАК у складі 71-ї групи військ. Ці дрони імітують тактику бою, яка використовується на війні в Україні.

За даними видання, Китай готовий стати лідером у цьому секторі. Лише 2023 року країна виробила понад 350 мільйонів кілометрів оптоволокна, що становило 62,5% від світового обсягу виробництва.

Китайські вчені також заявили про значний прогрес в оптоволоконному зв'язку дронів. Одним із прикладів є SKP-880FM, спільно розроблений Ван Хун'юєм і його дослідницькою групою в Шанхайському університеті Цзяотун і компанією Xuntian Optoelectronics, що базується в Цзясині. Дрон успішно завершив випробувальні польоти на початку цього року.

Дрони-бомбардувальники

Як зазначають у виданні, підрозділи НВАК створюють безпілотники для скидання гранат і мін на основі таких моделей, як Blowfish A2. Це високошвидкісний БПЛА, розроблений компанією Zhuhai Ziyan UAV, здатний запускати вісім мінометних снарядів із повітряним підривом.

Дрон Blowfish A2

Як зазначають у виданні, ЗСУ були першими, хто почав використовувати важкі безпілотники для скидання модифікованих мін ТМ-62. Вибухову силу таких пристроїв можна порівняти з двома 155-мм артилерійськими снарядами. У Китаю вже є подібні міни і сільськогосподарські дрони, які можна адаптувати для армії.

Важливо

Літає на 1600 км: армія США показала витривалий БПЛА на сонячних батареях (відео)

За словами Чжана, майбутні випробування, найімовірніше, будуть зосереджені на автономному ухваленні рішень на полі бою і глибшій системній інтеграції.

"Упор НВАК на застосування в реальному світі та економічно ефективні інновації змінює її пріоритети в закупівлях. Це може визначити її перевагу в епоху інтелектуальної війни", — підсумував він.

Нагадаємо, США заявили про розгортання на американській авіабазі Кадена в Японії розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східно-Китайському морі.