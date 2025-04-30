Дешевые, но "умные" дроны Китая угрожают США: что разработали в КНР (фото)

Армия Китая (НОАК) стремительно внедряет новейшие беспилотники на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые отличаются маневренностью и низкой стоимостью, стремясь получить преимущество в современных военных технологиях.

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О боевых дронах Китая пишет газета South China Morning Post (SCMP). Как отмечают в издании, военно-воздушные силы НОАК и Департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии проводят испытания, чтобы усовершенствовать недорогие БПЛА для самых разных задач.

"Нет единственного лучшего варианта — есть только наилучший вариант для определенных сценариев", — сказал Чжан Сянбо, консультант по искусственному интеллекту из Гуанчжоу, наблюдавший за испытаниями.

Микродроны

Одной из последних разработок КНР стал микродрон, который выглядит как термос и весит меньше килограмма. Конструкция этого БПЛА позволяет ему нести груз, в два раза превышающий его собственный вес. В Китае утверждают, что это самый высокий известный коэффициент полезной нагрузки среди дронов в мире.

Сообщается, что беспилотник имеет складные роторы и модульные отсеки для полезной нагрузки и может использоваться как для разведки, так и для атак. Он работает бесшумно, может передавать разведданные в реальном времени и нести до трех гранат. Бортовой нейронный процессор обеспечивает наведение на цель с помощью ИИ, а также позволяет одному оператору управлять несколькими БПЛА одновременно.

Микродрон несет три гранаты

По данным китайских СМИ, микродрон также можно запускать из 35-мм гранатомета, что сокращает время его взлета и увеличивает дальность. Похожий дрон — CH-817, произведенный государственной компанией Aerospace CH UAV, — был показан на авиасалоне в Чжухае в 2021 году.

Оптоволоконные дроны

На китайском телевидении также недавно рассказывалось о FPV-дронах, управляемых оптоволоконными кабелями, которые используются бригадой НОАК в составе 71-й группы войск. Эти дроны имитируют тактику боя, которая используется на войне в Украине.

По данным издания, Китай готов стать лидером в этом секторе. Только в 2023 году страна произвела более 350 миллионов километров оптоволокна, что составило 62,5% от мирового объема производства.

Китайские ученые также заявили о значительном прогрессе в оптоволоконной связи дронов. Одним из примеров является SKP-880FM, совместно разработанный Ван Хунъюем и его исследовательской группой в Шанхайском университете Цзяотун и базирующейся в Цзясине компанией Xuntian Optoelectronics. Дрон успешно завершил испытательные полеты в начале этого года.

Дроны-бомбардировщики

Как отмечают в издании, подразделения НОАК создают беспилотники для сбрасывания гранат и мин на основе таких моделей, как Blowfish A2. Это высокоскоростной БПЛА, разработанный компанией Zhuhai Ziyan UAV, способный запускать восемь минометных снарядов с воздушным подрывом.

Дрон Blowfish A2

Как отмечают в издании, ВСУ были первыми, кто начал использовать тяжелые беспилотники для сброса модифицированных мин ТМ-62. Взрывная сила таких устройств можно сравнить с двумя 155-мм артиллерийскими снарядами. У Китая уже есть подобные мины и сельскохозяйственные дроны, которые можно адаптировать для армии.

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По словам Чжана, будущие испытания, скорее всего, будут сосредоточены на автономном принятии решений на поле боя и более глубокой системной интеграции.

"Упор НОАК на применение в реальном мире и экономически эффективные инновации меняет ее приоритеты в закупках. Это может определить ее преимущество в эпоху интеллектуальной войны", — заключил он.

Напомним, США заявили о развертывании на американской авиабазе Кадена в Японии разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для слежки за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском море и Восточно-Китайском море.